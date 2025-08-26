El Ayuntamiento de Marbella logra la inserción laboral de 87 vecinos de Las Albarizas

El programa Acredita, que desarrolla el Ayuntamiento de Marbella en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS+), ha ... logrado ya la inserción laboral de 87 vecinos de Las Albarizas. La iniciativa, que financian el Consistorio, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, ha promovido desde abril del año pasado 225 itinerarios de inserción sociolaboral personalizados, y el 39 por ciento de ellos se ha saldado con la consecución de un empleo por parte de los beneficiarios, según los datos ofrecidos por el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero.

Acredita, que tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad de vecinos en situación de vulnerabilidad, especialmente en la zona Las Albarizas, ha prestado más de 800 atenciones individuales. «Estos datos reflejan el compromiso real del Ayuntamiento con la mejora de la calidad de vida en Las Albarizas, apostando por la formación, la empleabilidad y la participación comunitaria como motores de cambio social», ha recalcado el portavoz del gobierno municipal.

El programa cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por cuatro técnicos: una psicóloga, una orientadora laboral, un trabajador social y una educadora.

Modernizando el Cuerpo de Bomberos

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha abordado el proceso de promoción interna que se está desarrollando en el seno del Servicio de Extinción de Incendios de Marbella, en el marco del plan de modernización y estructuración del Cuerpo. En este sentido, Romero ha especificado que se están llevando a cabo los procedimientos para cubrir dos plazas de suboficial, una de sargento y tres de cabo de bomberos.

«Esta actuación forma parte de la estrategia iniciada hace una década para rejuvenecer una plantilla que entonces contaba con una media de edad de 47 años y que requería no solo nuevas incorporaciones en la base, sino una jerarquización eficiente», ha manifestado el portavoz del gobierno municipal, quien ha precisado que este nuevo modelo «permite mejorar la operatividad y la respuesta ante emergencias tanto urbanas como forestales».