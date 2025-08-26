Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, en la rueda de prensa de hoy. Josele

El Ayuntamiento de Marbella logra la inserción laboral de 87 vecinos de Las Albarizas

El Consistorio ha promovido, en el marco del programa Acredita, 225 itinerarios personalizados y ha prestado más de 800 asistencias

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 26 de agosto 2025, 16:13

El programa Acredita, que desarrolla el Ayuntamiento de Marbella en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS+), ha ... logrado ya la inserción laboral de 87 vecinos de Las Albarizas. La iniciativa, que financian el Consistorio, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo, ha promovido desde abril del año pasado 225 itinerarios de inserción sociolaboral personalizados, y el 39 por ciento de ellos se ha saldado con la consecución de un empleo por parte de los beneficiarios, según los datos ofrecidos por el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero.

