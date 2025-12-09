Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El mercado de San Pedro experimentará su primera reforma en sus casi 50 años de historia. Josele

El Ayuntamiento incrementará el presupuesto para la modernización del mercado de San Pedro

Los técnicos municipales revisan el proyecto y el presupuesto de la primera reforma del inmueble se irá por encima de 1,5 millones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:11

El Ayuntamiento de Marbella incrementará el presupuesto previsto para la modernización del mercado de San Pedro Alcántara en la que será su primera reforma en ... sus casi 50 años de historia. Los técnicos municipales ya están trabajando en la revisión del proyecto para sacarlo a licitación después de que el procedimiento de contratación fuera declarado desierto, según han manifestado fuentes de la Tenencia de Alcaldía sampedreña.

