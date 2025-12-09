El Ayuntamiento incrementará el presupuesto para la modernización del mercado de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella incrementará el presupuesto previsto para la modernización del mercado de San Pedro Alcántara en la que será su primera reforma en ... sus casi 50 años de historia. Los técnicos municipales ya están trabajando en la revisión del proyecto para sacarlo a licitación después de que el procedimiento de contratación fuera declarado desierto, según han manifestado fuentes de la Tenencia de Alcaldía sampedreña.

La labor de los técnicos será la que determine el importe de la contratación, que será superior a los 1,5 millones de euros por los que salió a concurso. Con el proyecto, el Ayuntamiento pretende conseguir un mercado más eficiente y sostenible energéticamente; que garantice la accesibilidad universal de los usuarios; más eficiente y competitivo; y convertirlo en un motor económico de San Pedro, incrementando la afluencia de consumidores en la zona. Para esto último, el Ayuntamiento impulsará la venta de productos por internet y a domicilio y dotará al mercado de más espacios dedicados a la gastronomía y la hostelería.

Los puestos tendrán acceso a internet, habrá wifi abierta, una pantalla exterior con contenidos sobre productos y un sistema de audio y megafonía para comunicaciones y avisos

El proyecto supondrá la renovación integral del mercado municipal, mejorando las infraestructuras y poniendo fin a la falta de innovación tecnológica y de digitalización. Para la transformación digital de este espacio comercial, se instalará una red de fibra óptica de banda ancha en el interior del edificio, con puntos de conexión en cada uno de los puestos de compra, con wifi abierta, y renovando la infraestructura exterior de telecomunicaciones.

Además, habrá una pantalla LED adosada a la fachada principal exterior de acceso que será visible desde la calle principal, y donde se reproducirán contenidos sobre los productos que ofrecen los distintos puestos de compra y la específica relativa al propio mercado. También se instalará un sistema de audio y megafonía interior mediante streaming que permita comunicar a comerciantes y clientes y avisar en caso de emergencias.

Puestos y sostenibilidad

Para la transformación de los puntos de venta, se realizarán reformas estructurales puntuales; se reparará el forjado sanitario; y se mejorará y adaptará la accesibilidad en el acceso principal, incluyendo un ascensor para salvar el desnivel existente entre el nivel de calle y el mercado. Además, se mejorará la envolvente térmica por su cara exterior; se impermeabilizarán las pescaderías; se renovarán todos los revestimientos interiores (suelo, paredes y techos); y habrá nuevos aseos (femenino, masculino y adaptado) en un emplazamiento distinto al que ocupan actualmente; además de renovarse las redes de saneamiento interior y exterior, la fontanería y la electricidad.

Se reformará la zona de carga y descarga, habrá un nuevo espacio para residuos, cortinas de aire en los accesos y generadores de ozono para las cámaras frigoríficas

En el marco de las mejora relativas a la sostenibilidad y la economía circular, destacan el acondicionamiento de la zona de carga y descarga y mejoras del muelle dedicado a este fin; la construcción de un nuevo espacio para la separación y clasificación de los residuos generados; la nueva instalación de iluminación mediante tecnología LED de alta eficiencia y bajo consumo con la que contará el mercado; y la sustitución de la carpintería exterior. Junto a esto, se integrará un sistema de ventilación mecánico, y se instalarán cortinas de aire en los accesos y generadores de ozono para las cámaras frigoríficas.