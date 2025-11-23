Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la agrupación. SUR

El Ayuntamiento inaugura la nueve sede de la Agrupación Musical de Marbella

Muñoz subraya «el valor humano y cultural y el compromiso con la ciudad» de la entidad, que estrena instalaciones en Arroyo Primero

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:55

El Ayuntamiento de Marbella ha inaugurado la nueva nave de usos múltiples en Arroyo Primero destinada a convertirse en la sede definitiva de la Agrupación ... Musical Marbella. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción «por la apertura de un espacio que no solo es una infraestructura moderna y funcional, sino también un reconocimiento a un colectivo que ha llevado el nombre del municipio por España y por muchos rincones del mundo durante más de 60 años» y ha asegurado que «después de que tuviera que abandonar los bajos del Estadio Municipal, nuestra prioridad era buscar un equipamiento acorde al valor humano y cultural de este grupo que siempre está al servicio de la ciudad».

