El Ayuntamiento inaugura la nueve sede de la Agrupación Musical de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha inaugurado la nueva nave de usos múltiples en Arroyo Primero destinada a convertirse en la sede definitiva de la Agrupación ... Musical Marbella. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha mostrado su satisfacción «por la apertura de un espacio que no solo es una infraestructura moderna y funcional, sino también un reconocimiento a un colectivo que ha llevado el nombre del municipio por España y por muchos rincones del mundo durante más de 60 años» y ha asegurado que «después de que tuviera que abandonar los bajos del Estadio Municipal, nuestra prioridad era buscar un equipamiento acorde al valor humano y cultural de este grupo que siempre está al servicio de la ciudad».

La regidora ha destacado que «la nave cuenta con 465 metros cuadrados útiles, una estructura completamente nueva y todas las instalaciones necesarias para su actividad diaria» y ha especificado que el edificio, que dispone de cuatro salas de ensayo, oficina, zona de uniformidad e instrumental, «es un espacio digno, pensado para que siga creciendo la gran familia que es esta agrupación». Ha afirmado que «la formación es una gran embajadora de la ciudad» y ha felicitado a los más de 80 músicos y 70 alumnos que la integran.

«Es un equipamiento de ciudad con el que reflejamos el orgullo que sentimos por una agrupación que es un referente, y está pensado para que esta gran familia siga creciendo»

Muñoz ha agradecido el trabajo del director, José Sánchez Rubiales, así como el compromiso de las concejalías implicadas que «han entendido perfectamente la importancia de este proyecto y, en consenso con el propio colectivo, han podido culminarlo en un plazo récord» al tiempo que ha añadido que «es un equipamiento de ciudad con el que reflejamos el orgullo que sentimos por una agrupación que es un referente».

«Marca un punto de inflexión después de años en espacios provisionales; disponer de una instalación diseñada específicamente para nosotros es un sueño hecho realidad» José Sánchez Rubiales Director de la Agrupación Musical Marbella

Por su parte, Sánchez ha agradecido al Consistorio la construcción de la nueva sede, que centralizará tanto los ensayos como la actividad formativa y organizativa, y ha puesto de manifiesto que «marca un punto de inflexión, porque después de los años que hemos pasado en espacios provisionales y las limitaciones que hemos afrontado, disponer de una instalación diseñada específicamente para nosotros es un sueño hecho realidad».

Asimismo, ha indicado que «seguiremos formando a nuevas generaciones y representando a Marbella con el mismo compromiso, disciplina y pasión» y ha resaltado «el apoyo de las familias, profesores y músicos, verdadera columna vertebral de un proyecto que hoy inicia una etapa ilusionante».