Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la intervención que se está efectuando en el parque de los Tres Jardines. SUR

El Ayuntamiento impulsa un plan integral de tratamientos fitosanitarios en el parque de los Tres Jardines de San Pedro

El programa constituye el arranque de un programa integral de control y conservación que pretende garantizar la masa arbórea

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un plan integral de tratamientos fitosanitarios en el parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, ... una iniciativa dirigida a preservar la salud y el valor ambiental de uno de los principales pulmones verdes del municipio. «El objetivo es proteger y mantener en óptimas condiciones este espacio emblemático para que lo disfruten vecinos de todas las edades», ha subrayado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, quien ha destacado que se trata de «una apuesta por la sostenibilidad y por la gestión responsable de nuestro patrimonio natural».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento impulsa un plan integral de tratamientos fitosanitarios en el parque de los Tres Jardines de San Pedro

El Ayuntamiento impulsa un plan integral de tratamientos fitosanitarios en el parque de los Tres Jardines de San Pedro