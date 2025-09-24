Ayuntamiento y empresarios alcanzan un acuerdo para desbloquear la segunda fase del polígono de San Pedro

Luz verde para el desarrollo de la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara. El Ayuntamiento de Marbella y los empresarios de este ... ámbito, ubicado en la zona de El Potril, han alcanzado un acuerdo para impulsar un convenio de colaboración que permitirá desbloquear el desarrollo de los terrenos y culminar su urbanización, y que apunta a finales de 2026 como la fecha para la puesta a punto definitiva de esta fase del polígono.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha mantenido una reunión con el colectivo y ha informado de la iniciativa junto al presidente de la asociación de propietarios de este área empresarial, Carlos Ortega. Muñoz ha explicado que «hasta ahora no había sido posible recepcionar este ámbito» debido a «la inexistencia» de una entidad de propietarios y a «las carencias en infraestructuras básicas» como abastecimiento, saneamiento, alumbrado, energía y telecomunicaciones. En este sentido, ha subrayado que este acuerdo permitirá no sólo «garantizar los servicios esenciales», sino también «revalorizar las propiedades y ofrecer seguridad jurídica» a los emprendedores y comerciantes de la zona, que ha cifrado en más de un centenar.

«El convenio dará respuesta a una demanda histórica de los empresarios de San Pedro, que venían reclamando soluciones para consolidar un polígono moderno y con servicios de calidad» Ángeles Muñoz Alcaldesa de Marbella

La fórmula que hará posible que se desbloquee la segunda fase del polígono de San Pedro Alcántara es la creación de una Entidad Urbanística de Conservación que han acordado constituir ambas partes. Esta entidad será el órgano encargado de velar por el mantenimiento y la gestión del espacio, y lo hará «con reglas claras y transparentes», remarcó Muñoz. «Esto dará respuesta a una demanda histórica de los empresarios de San Pedro, que venían reclamando soluciones para consolidar un polígono moderno y con servicios de calidad», valoró la alcaldesa de Marbella.

Aprobación e inversión directa del Ayuntamiento

El documento, que será elevado a la Junta de Gobierno Local para su aprobación inicial antes de final de año, contempla una inversión global que en una primera estimación alcanzaría los 3,5 millones de euros, según ha informado el Ayuntamiento. Los costes se distribuirán de forma proporcional entre los propietarios, mientras que el Consistorio asumirá su parte como titular de varias parcelas.

Además, la administración local ha comprometido una inversión directa en actuaciones de abastecimiento y saneamiento, incluidas en el Plan Integral del Agua. El calendario previsto fija el desarrollo de las obras a lo largo de 2026, «con el objetivo de que a finales de ese año el polígono pueda ser recepcionado de manera definitiva», ha señalado la regidora. Por su parte, Ortega, ha agradecido la implicación municipal y ha incidido en que «la culminación de esta segunda fase será una oportunidad estratégica para la economía local y para el crecimiento ordenado de la actividad empresarial».