Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se ha reunido con los empresarios en la Oficina de Turismo de San Pedro. Josele

Ayuntamiento y empresarios alcanzan un acuerdo para desbloquear la segunda fase del polígono de San Pedro

Ambas partes impulsan un convenio de colaboración para el desarrollo de los terrenos y la culminación de la urbanización, con un coste estimado de 3,5 millones

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:09

Luz verde para el desarrollo de la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara. El Ayuntamiento de Marbella y los empresarios de este ... ámbito, ubicado en la zona de El Potril, han alcanzado un acuerdo para impulsar un convenio de colaboración que permitirá desbloquear el desarrollo de los terrenos y culminar su urbanización, y que apunta a finales de 2026 como la fecha para la puesta a punto definitiva de esta fase del polígono.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  5. 5 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ayuntamiento y empresarios alcanzan un acuerdo para desbloquear la segunda fase del polígono de San Pedro

Ayuntamiento y empresarios alcanzan un acuerdo para desbloquear la segunda fase del polígono de San Pedro