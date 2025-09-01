Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la calle Caballeros y el lateral de la fachada norte del edificio consistorial. SUR

El Ayuntamiento de Marbella crece: se anexionará un edificio de la calle Caballeros

El inmueble se distribuirá en oficinas y se conectará a nivel con la casa consistorial en el marco de un proyecto de rehabilitación

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:03

El edificio consistorial de Marbella aumentará su tamaño. La administración local marbellí ha sacado a licitación un proyecto de rehabilitación del edificio histórico en el ... que se ha incluido «la anexión» de un inmueble de propiedad municipal situado en la calle Caballeros. El edificio se distribuirá en oficinas y se modificará «el nivel de sus plantas para conectarse a nivel con el principal», según consta en el proyecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  4. 4

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  5. 5

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»
  6. 6 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  7. 7

    La controvertida calle del héroe Tomás de Sostoa
  8. 8

    La carestía de VPO en Málaga: 3.000 aspirantes para 55 pisos en régimen de cooperativa
  9. 9 Conductores, mecánicos, peluqueros... Noruega busca trabajadores en España a través del SEPE
  10. 10 Nuevo aviso de fraude que suplanta a la Seguridad Social: «¡No lo abras!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella crece: se anexionará un edificio de la calle Caballeros

El Ayuntamiento de Marbella crece: se anexionará un edificio de la calle Caballeros