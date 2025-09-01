El Ayuntamiento de Marbella crece: se anexionará un edificio de la calle Caballeros

El edificio consistorial de Marbella aumentará su tamaño. La administración local marbellí ha sacado a licitación un proyecto de rehabilitación del edificio histórico en el ... que se ha incluido «la anexión» de un inmueble de propiedad municipal situado en la calle Caballeros. El edificio se distribuirá en oficinas y se modificará «el nivel de sus plantas para conectarse a nivel con el principal», según consta en el proyecto.

En la calle Caballeros, a través de la fachada norte, se ubica ya un segundo acceso al edificio consistorial, que es utilizado exclusivamente por el personal del Ayuntamiento, y que se corresponde con la planta primera de la edificación ante el desnivel existente entre esta vía y la Plaza de los Naranjos. Y en la planta segunda del inmueble histórico, sólo una por encima del acceso desde la calle Caballeros, hay actualmente ya una pequeña pasarela sobre esta vía que permite la conexión con el edificio municipal existente al otro lado de esta calle.

El Ayuntamiento pasará a estar conectado con el vivero de empresas a través de tres plantas

Además, los trabajos de rehabilitación incluyen una conexión con el vivero de empresa de la Plaza de los Naranjos, que se efectuará a través de las plantas baja, primera y segunda.

Está será una modificación más de las que ha sufrido el Ayuntamiento a lo largo de su historia. Mandado construir por el corregidor Juan de Pisa en el año 1568 y finalizado en 1572 por el corregidor Juan Osorio, fue objeto de otra reforma en la que se amplió con la construcción de una nueva ala al este, en cuyo frontal se colocó un reloj de sol que perdura hoy. La estructura se amplió a través del tiempo, al ir agregándole dos cuerpos más al inmueble, el primero durante el siglo XVII y el segundo, en el siglo XVIII. El edificio, tal y como lo conocemos hoy, es una ampliación del primitivo, que se llevó a cabo sobre el solar de la antigua cárcel, derribada en 1971.

Mejoras térmicas, de sostenibilidad y habitabilidad

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de ocho meses, cuenta con un presupuesto de 3,68 millones de euros y se ejecutará en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP), parcialmente financiado con Fondos Next Generation-UE, asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. «Debido a su antigüedad, a pesar de pequeñas actuaciones que se hayan ido realizando a lo largo de los años, ha llegado un momento en que una rehabilitación y renovación se hace necesaria para un correcto funcionamiento del edificio», se asegura en el proyecto.

Se instalará 54 paneles fotovoltaicos con capacidad para generar 31 kW

Entre las «deficiencias» que se cita destacan las humedades, la ausencia de aislamientos térmicos en cerramientos, carpinterías y máquinas de climatización obsoletas y sin consideraciones de eficiencia energética, la falta de cumplimiento de accesibilidad en baños y entre plantas y la falta de cumplimiento de protección contra incendios, además de la falta de optimización en la distribución interior de los espacios.

Para hacerle frente, el proyecto contempla diferentes mejoras, como las de la envolvente térmica, con un falso techo con aislamiento y la sustitución de carpinterías; las de instalaciones de ventilación; y las de la climatización e iluminación. En este último aspecto, destaca la instalación de un sistema de placas fotovoltaicas integradas en cubierta formada por 54 paneles de 575 W con capacidad para producir 31 kW, además del uso de iluminación basada en tecnología LED de bajo consumo y control de luz mediante regulación y detectores de presencia, y la sustitución del sistema de climatización por uno de alta eficiencia energética.

Se instalarán sistema de purificación y desinfección del aire, y de alarma, detección y extinción automática de incendios

También se mejorará, entre otras cosas, la sostenibilidad ambiental; la accesibilidad, con un ascensor y nuevos aseos; y la habitabilidad, con una distribución más eficiente de los espacios, una nueva escalera de emergencia, y sistemas de producción de agua caliente sanitaria, de purificación y desinfección del aire, y de alarma, detección y extinción automática para la protección contra incendios.

El proyecto contempla proteger la armadura mudéjar del Salón de Comisiones (antigua Sala Capitular) y las pinturas al temple de la Sala de Justicia en donde aparecen los escudos de Felipe ll y de Marbella, y símbolos religiosos y alusivos a la justicia.