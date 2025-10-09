Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos en el parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara. SUR

El Ayuntamiento acomete 15 actuaciones de mejora en el parque de Los Tres Jardines de San Pedro

La intervenciones forman parte del plan integral para modernizar las infraestructuras, reforzar la seguridad y preservar su patrimonio natural

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:58

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella continúa desarrollando un plan integral de mejora en el parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, donde ya se ... han ejecutado quince actuaciones destinadas a modernizar sus infraestructuras, reforzar la seguridad y preservar su patrimonio natural. Entre las intervenciones más destacadas figura la modernización del sistema de riego, con la sustitución de bombas deterioradas y la instalación de un sistema automatizado con control remoto. Esta iniciativa permite regular el riego desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que supone un importante avance en términos de eficiencia y sostenibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento acomete 15 actuaciones de mejora en el parque de Los Tres Jardines de San Pedro

El Ayuntamiento acomete 15 actuaciones de mejora en el parque de Los Tres Jardines de San Pedro