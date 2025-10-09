El Ayuntamiento acomete 15 actuaciones de mejora en el parque de Los Tres Jardines de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella continúa desarrollando un plan integral de mejora en el parque de los Tres Jardines de San Pedro Alcántara, donde ya se ... han ejecutado quince actuaciones destinadas a modernizar sus infraestructuras, reforzar la seguridad y preservar su patrimonio natural. Entre las intervenciones más destacadas figura la modernización del sistema de riego, con la sustitución de bombas deterioradas y la instalación de un sistema automatizado con control remoto. Esta iniciativa permite regular el riego desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que supone un importante avance en términos de eficiencia y sostenibilidad.

En el ámbito de la seguridad, se ha instalado una valla de protección en la zona de depósitos de agua para restringir el acceso exclusivamente al personal autorizado. Asimismo, se realizan inspecciones periódicas y se ha reemplazado más de medio centenar de aspersores, y en cuanto a la jardinería, se ha ejecutado una poda integral de más de 200 árboles y el recorte de unos 300 arbustos. Los restos vegetales generados se han tratado con una biotrituradora para producir 'mulching', con el objeto de reutilizar los residuos y mejorar la estructura del suelo.

La conservación del césped, que ocupa una superficie de 37.000 metros cuadrados, se ha intensificado con siegas regulares y la reactivación del sistema de riego. En las áreas de pinar, se han desbrozado más de 13.000 metros cuadrados mediante maquinaria robotizada, lo que incrementa la seguridad laboral y reduce las emisiones contaminantes. En materia de equipamientos, se ha procedido a la restauración de barbacoas y merenderos, la puesta a punto de 84 bancos y la sustitución de las letras de entrada por nuevas piezas de marmolina, más resistentes y de mayor calidad estética.

Por otra parte, en el jardín árabe se han acometido labores de desbroce, poda y limpieza general, así como la restauración integral de la fuente ornamental, como paso previo a su acondicionamiento para una futura puesta en funcionamiento. En los próximos días comenzarán también los trabajos de renovación de la cartelería del parque. Las estructuras actuales, en buen estado general, serán tratadas con lijado y pintura antioxidante y, posteriormente, se instalarán nuevos vinilos con contenidos actualizados y una imagen renovada, alineada con la identidad del parque. Este proceso, especialmente la elaboración de los nuevos contenidos, requerirá una ejecución más prolongada.