Aventureros de Marbella, los divulgadores de Sierra Blanca
Un puñado de amigos amantes de la naturaleza se ha convertido en un grupo de 220, que ahora se ha propuesto dar a conocer su montaña
Marbella
Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06
Hoy Marbella vive de cara al mar. O lo que es lo mismo, de espaldas a esa montaña que impregna el paisaje de casi cada ... rincón de la ciudad. Quienes no lo hicieron fueron sus primeros pobladores, como atestiguan las pinturas rupestres de la Cueva de Pecho Redondo. Y tampoco lo hace Aventureros de Marbella, un grupo nacido en 2010 de la mano de un puñado de amigos y que hoy está formado por 220 personas, en su mayoría marbellíes, pero también procedentes de otras localidades próximas como Ojén, Istán, Fuengirola o incluso algunas poblaciones de Cádiz, que se reúnen para disfrutar de Sierra Blanca y de otros puntos de la provincia.
El alma de este grupo y uno de sus fundadores es José Manuel Tomillero (Marbella, 1990), guardia civil de profesión, voluntario de Protección Civil desde hace 14 años y amante de la naturaleza que se ha propuesto divulgar los secretos de su montaña. El colectivo, que hace unos días recibía el premio Talento Joven del Ayuntamiento marbellí, se encuentra inmerso en la grabación y producción de una serie documental para dar a conocer Sierra Blanca y su historia, en la que se están empleando incluso drones, y que se emitirá en la televisión pública marbellí. «Serán seguro más de 15 capítulos y el que menos, durará 20 minutos; sólo para las Minas de Buenavista necesitas cuatro», apunta Tomillero, refiriéndose al que considera uno de los puntos más desconocidos de Sierra Blanca. «Hay más de 20 minas y la marbellíes no son conscientes de cuánta gente y cuántas generaciones vivieron de ellas», agrega.
Y es que, en su opinión, sus paisanos —«sobre todo los jóvenes», precisa— conocen «poco» Sierra Blanca; una montaña que define como «un pequeño arca de Noé, con fauna, flora, y un gran valor ecológico y paisajístico» que seguramente debido a su «pequeña» dimensión hace difícil imaginar «cómo puede albergar tantas cosas».
Secretos, códigos QR y emergencias
Lo que más se conoce de la Sierra seguramente sea Juanar, apunta Tomillero, «pero pocos saben que la cruz está construida con los raíles de la mina del Peñoncillo, en Ojén». Y es que en la serie documental no faltarán «secretos», incluidos algunos de lugares conocidos como la ermita de Los Monjes. «Muy poca gente conoce su historia; hay una placa allí pero harían falta por lo menos cuatro más», apunta el fundador de Aventureros de Marbella.
Una vez que culmine la grabación de la serie documental, que también se difundirá en redes sociales, el grupo quiere situar cada capítulo en su localización, mediante códigos QR, para que los visitantes de Sierra Blanca puedan conocer cada rincón y su historia mientras disfrutan de él. Es la versión audiovisual de las audioguías que podemos encontrar en tantos puntos de interés turístico. Y no se quedarán ahí: Ya están hablando con centros educativos para ofrecer charlas en colegios e institutos para dar a conocer la sierra marbellí.
A los miembros de este grupo se les puede encontrar disfrutando de su montaña, pero también buceando en San Pedro Alcántara, o haciendo rafting, barranquismo o escalada en otros puntos de la provincia. O colaborando en la Ecoreserva de Ojén, o plantando pinsapos o limpiando senderos. «Hacemos tres o cuatro cosas al mes», asegura. Y si hay una emergencia, allí van un grupo de quince miembros, como ocurrió recientemente con el incendio de Cáceres o antes con las danas de Valencia y Álora. Porque, como dice Tomillero, los Aventureros de Marbella, «no nos aburrimos». Y ahora con lo que no se aburren es con dar a conocer su montaña. Son los nuevos divulgadores de Sierra Blanca. Quien quiera puede contactar con ellos a través de Facebook o Instagram (@aventurerosdemarbella).
