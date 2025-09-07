Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomillero, en primer término, junto a parte del grupo en una actividad de senderismo nocturno. SUR

Aventureros de Marbella, los divulgadores de Sierra Blanca

Un puñado de amigos amantes de la naturaleza se ha convertido en un grupo de 220, que ahora se ha propuesto dar a conocer su montaña

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:06

Hoy Marbella vive de cara al mar. O lo que es lo mismo, de espaldas a esa montaña que impregna el paisaje de casi cada ... rincón de la ciudad. Quienes no lo hicieron fueron sus primeros pobladores, como atestiguan las pinturas rupestres de la Cueva de Pecho Redondo. Y tampoco lo hace Aventureros de Marbella, un grupo nacido en 2010 de la mano de un puñado de amigos y que hoy está formado por 220 personas, en su mayoría marbellíes, pero también procedentes de otras localidades próximas como Ojén, Istán, Fuengirola o incluso algunas poblaciones de Cádiz, que se reúnen para disfrutar de Sierra Blanca y de otros puntos de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  5. 5 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aventureros de Marbella, los divulgadores de Sierra Blanca

Aventureros de Marbella, los divulgadores de Sierra Blanca