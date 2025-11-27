Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Juventud, Alejandro González, acompañado por el director general de Eventos de San Pedro, Rubén Sánchez, ha presentado la iniciativa. SUR

Autocine, 'escape room', senderismo, entradas gratis y mucho más en el segundo 'Otoño Joven' de Marbella

La iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, cuenta con un amplio programa que incluye talleres y una ruta en 'buggy' por Sierra Blanca

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:26

Comenta

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la segunda edición del programa 'Otoño Joven' con un completo programa de actividades gratuitas para jóvenes de ... 16 a 35 años de edad. El concejal de Juventud, Alejandro González, ha explicado que esta iniciativa cuenta con talleres, actividades, bonos y autocine y ha apuntado que «está dirigida a dinamizar el ocio de este sector de la población en el municipio y se desarrollará de jueves a domingo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Autocine, 'escape room', senderismo, entradas gratis y mucho más en el segundo 'Otoño Joven' de Marbella

Autocine, &#039;escape room&#039;, senderismo, entradas gratis y mucho más en el segundo &#039;Otoño Joven&#039; de Marbella