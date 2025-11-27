Autocine, 'escape room', senderismo, entradas gratis y mucho más en el segundo 'Otoño Joven' de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha la segunda edición del programa 'Otoño Joven' con un completo programa de actividades gratuitas para jóvenes de ... 16 a 35 años de edad. El concejal de Juventud, Alejandro González, ha explicado que esta iniciativa cuenta con talleres, actividades, bonos y autocine y ha apuntado que «está dirigida a dinamizar el ocio de este sector de la población en el municipio y se desarrollará de jueves a domingo».

El edil, que ha estado acompañado del director general de Eventos de San Pedro Alcántara, Rubén Sánchez, ha recordado que la primera edición, celebrada el pasado año en formato piloto, tuvo «una gran acogida entre los jóvenes, lo que ha motivado su continuidad y ampliación en este ejercicio». «Queremos ofrecer alternativas atractivas, participativas y saludables, pensadas para disfrutar con amigos, aprender y conocer el entorno de la ciudad», ha destacado.

La cita incluye talleres de temáticas tan variadas como la cerámica, la producción musical o el sushi

González ha concretado, en lo que a talleres se refiere, que habrá de cerámica en San Pedro, una masterclass de skate en el Urban Skate Park de Marbella, «unas instalaciones de primer nivel cuyo uso se busca fomentar», otro de DJ y producción musical, «una disciplina cada vez más demandada por la juventud», y otro de sushi, que se impartirá en 'Food Room', en Guadalmina, como evolución del de cocina básico celebrado el año pasado.

En el apartado de actividades, ha indicado que el programa incluye acciones al aire libre y experiencias, como es el caso de las Noches de misterio, un 'escape room' en Marbella (Casco Antiguo) y San Pedro (zona de plaza de la Iglesia y Marqués del Duero). De igual modo, se llevará a cabo una ruta en 'buggy' por Sierra Blanca, «ampliada ante la alta demanda de 2024» y senderismo, con itinerario renovado para favorecer el conocimiento del entorno natural del municipio.

Habrá entradas de cine en La Cañada, acceso a Jumping en San Pedro y a Sunview Park, bonos de AirSoft, entradas para Aventura Amazonia, karting en Málaga y Estepona y Sea Life

Por otra parte, ha explicado que «con el fin de facilitar la participación de jóvenes con horarios laborales o académicos incompatibles, la delegación municipal ha creado bonos libres, también gratuitos», que permitirán el acceso a entradas de cine en Kinépolis La Cañada, acceso a Jumping en San Pedro y a Sunview Park, bonos de AirSoft, entradas para Aventura Amazonia, karting en Málaga y Estepona o entradas para Sea Life Benalmádena. «Podrán recogerse en Marbella o en San Pedro, según la preferencia indicada en el formulario de inscripción, atendiendo a las sugerencias realizadas por los jóvenes el año pasado», ha detallado.

Autocine e inscripciones para actividades

Además, ha puesto el acento en que este programa «volverá a incluir la exitosa modalidad de autocine», con dos proyecciones en la finca de La Caridad (San Pedro Alcántara), como es el caso de 'Bad Boys', el 6 de noviembre, a las 19.00 horas, y 'Posesión infernal', a las 22.00 horas. Las películas se escucharán a través del sistema de audio FM del vehículo y se ofrecerán palomitas gratuitas.

Finalmente, ha apuntado que todas las actividades tendrán una fecha concreta y que toda la información y las inscripciones, que estarán disponibles a partir de hoy, deberán realizarse a través de la página web www.marbella.es/juventud. Por su parte, Sánchez ha destacado la calidad y variedad de la programación. «Son actividades diseñadas para divertirse, aprender y disfrutar en comunidad, por lo que invitamos a todos los jóvenes del municipio a participar». Ha subrayado, además, la implicación de empresas locales, centros culturales y espacios profesionales que colaboran con esta edición.