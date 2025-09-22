Apymespa reconoce a seis empresas de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía en sus premios anuales

Asesoría Troyano, Centro Comercial Centro Plaza, Estanco Rosa María, Hotel NH San Pedro, Garu Inmobiliaria y Sir Koala serán los galardonados en la nueva gala ... anual de los Premios Empresariales de Apymespa, que se celebrará el próximo viernes, 26 de septiembre, a las 20.00 horas en el restaurante El Gamonal. Las seis firmas locales serán reconocidas en un acto que también pondrá en valor la innovación y el compromiso de las pequeñas y medianas empresas de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, y que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Marbella.

El teniente de alcalde sampedreño, Javier García, ha presentado el evento en un acto acompañado por la concejala del distrito de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, y por representantes de la asociación y de entidades colaboradoras, y ha subrayado que «esta cita será una noche para destacar el esfuerzo de quienes generan empleo y mantienen vivo el pulso económico de nuestra ciudad».

«Apymespa es el motor del emprendimiento local»

«Queremos felicitar a las seis empresas galardonadas, que representan diferentes sectores y que son ejemplo del dinamismo y la implicación con San Pedro Alcántara», ha indicado el edil. Durante su intervención, García ha subrayado también el papel de Apymespa «como motor del emprendimiento local», así como «el respaldo imprescindible de los patrocinadores, sin los cuales no sería posible la celebración de un evento de estas características».

Por su parte, el vicepresidente del colectivo empresarial, José María Moreno, ha recordado que «la gala será una noche especial, de las que dejan huella, porque más allá de los premios, es una excusa perfecta para compartir y renovar ilusiones entre empresarios y vecinos». Asimismo, ha expresado su agradecimiento a las entidades patrocinadoras, entre ellas Caixabank, cuya directora de área de la Costa Sol ha estado presente en el acto, Genoveva Gutiérrez, así como al Ayuntamiento y a la Tenencia de Alcaldía «por su apoyo constante y decisivo para que esta gala sea un éxito».