Entrada al Centro Forestal Sueco, donde se desarrollará la actuación. Josele

La ampliación del hotel Boho Club mejorará el tráfico en los accesos a Puerto Banús

En la zona oeste habrá un vial de servicio que dé continuidad al existente y que desembocará en una nueva rotonda en la antigua N-340 que ordenará la circulación

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:18

El proyecto de ampliación del hotel Boho Club en los vecinos terrenos del Centro Forestal Sueco, en plena Milla de Oro, servirá para mejorar los ... accesos a uno de los 'puntos negros' del tráfico rodado en las épocas de mayor afluencia de turismo: las zonas de acceso a Puerto Banús. La iniciativa planteada por la firma escandinava Boho Group servirá para sustituir el vial que prevé el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, atraviesa y bordea en su zona oeste el ámbito de actuación y que en la actualidad es «de imposible ejecución».

