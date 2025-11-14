La ampliación del hotel Boho Club mejorará el tráfico en los accesos a Puerto Banús

El proyecto de ampliación del hotel Boho Club en los vecinos terrenos del Centro Forestal Sueco, en plena Milla de Oro, servirá para mejorar los ... accesos a uno de los 'puntos negros' del tráfico rodado en las épocas de mayor afluencia de turismo: las zonas de acceso a Puerto Banús. La iniciativa planteada por la firma escandinava Boho Group servirá para sustituir el vial que prevé el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, atraviesa y bordea en su zona oeste el ámbito de actuación y que en la actualidad es «de imposible ejecución».

Este planteamiento dejará paso a un vial de servicio que da continuidad al existente, y que desembocará en una rotonda que ordenará el tráfico en la antigua N-340. Este cambio hará posible «el retorno en dirección Marbella, lo que descongestionará las zonas de acceso a Puerto Banús, que se suelen colapsar en épocas de mayor afluencia de turismo», apuntan fuentes municipales.

El proyecto contempla un corredor verde frente al Río Verde, en línea con lo dispuesto en el planeamiento urbanístico

Además, este vial de servicio actuará como «eje estructurante» a lo largo del cual se localizan plazas de aparcamiento y las reservas del Sistema Local de Áreas Libres, que se distribuirán entre corredores y zonas verdes en los límites este y oeste del ámbito de actuación, así como en las zonas donde se requiere una especial protección del arbolado. Estos espacios responden al nivel dotacional objetivo que determina el PGOU, y su localización «va en línea» con los dispuesto en el planeamiento al crear un corredor frente a Río Verde.

Sigue la tramitación

De momento, el plan de los inversores suecos ya ha superado sus dos primeros hitos con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de la declaración de conveniencia y oportunidad y del proyecto de delimitación de esta Actuación de Transformación Urbanística de Reforma Interior (ATU-RI).

El siguiente paso que se tiene que dar es la presentación y aprobación del proyecto de urbanización para después poder solicitar la licencia de obras. En este proceso se tiene que despejar la incógnita de la edificabilidad que tendrá el proyecto, que pasará de 40 a 250 habitaciones.