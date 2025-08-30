Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto que presenta actualmente el exterior del inmueble con el que se ampliará el centro de salud. Josele

La ampliación del centro de salud de Nueva Andalucía alcanza un 80% de ejecución

La obra concluirá en octubre y la entrada en funcionamiento de las instalaciones no se producirá antes de 2026

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:03

La ampliación del centro de salud de Nueva Andalucía, que está materializando el Ayuntamiento de Marbella, ha alcanzado ya un grado de ejecución del 80 ... por ciento, según los datos ofrecidos por el Consistorio de la localidad. La previsión es que la obra concluya en octubre, dentro del plazo de ejecución de doce meses previsto para estos trabajos, que han sido posible gracias a una inversión municipal de un millón de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La ampliación del centro de salud de Nueva Andalucía alcanza un 80% de ejecución

La ampliación del centro de salud de Nueva Andalucía alcanza un 80% de ejecución