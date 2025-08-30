La ampliación del centro de salud de Nueva Andalucía alcanza un 80% de ejecución

La ampliación del centro de salud de Nueva Andalucía, que está materializando el Ayuntamiento de Marbella, ha alcanzado ya un grado de ejecución del 80 ... por ciento, según los datos ofrecidos por el Consistorio de la localidad. La previsión es que la obra concluya en octubre, dentro del plazo de ejecución de doce meses previsto para estos trabajos, que han sido posible gracias a una inversión municipal de un millón de euros.

Para la entrada en servicio de las nuevas instalaciones habrá que esperar a 2026. Entre la finalización de la obra y la puesta en funcionamiento la tramitación burocrática, incluida la recepción por parte del Servicio Andaluz de Salud, el equipamiento de las instalaciones y la asignación del personal que prestará sus servicios en el ampliado de salud de Nueva Andalucía. Una vez que esté operativo el nuevo inmueble, se acondicionará y mejorará el edificio existente actualmente, que seguirá formando parte de la red sanitaria.

La nueva infraestructura estará compuesta por el edificio de nueva construcción, que contará con una superficie cercana a los 400 metros cuadrados, y el actual consultorio existente, de 300 metros cuadrados. El nuevo inmueble albergará diez consultas, seis de ellas de medicina general, dos de pediatría, y todas superiores a los 16 metros cuadrados; dos salas de enfermería de más de 17 metros cuadrados; dos salas de espera de 33 metros cuadrados; una sala de planificación familiar; aseos adaptados e infantil y una zona de recepción, entre otras dependencias.

Posibilidad de ampliación

Las instalaciones se están edificando en una sola planta, aunque con una estructura diseñada para permitir una futura ampliación en altura si fuera necesario. Además, se habilitará una zona específica para la entrada y salida de ambulancias y se abordará la mejora del aparcamiento, creando una infraestructura absolutamente nueva y funcional.

Las de Nueva Andalucía serán las cuartas dependencias sanitarias que ejecute y finalice el Ayuntamiento de Marbella

El de Nueva Andalucía será el cuarto centro de salud cuya construcción o ampliación ejecutará el Ayuntamiento de Marbella tras los de Las Chapas, Las Albarizas y Ricardo Soriano. El primero de ellos, con once consultas y cinco salas de espera, entró en funcionamiento a principios de julio gracias a una inversión municipal 1,24 millones de euros que ha hecho que la superficie disponible se quintuplique hasta alcanzar los 527 metros cuadrados. Una superficie cercana (501 metros cuadrados) es la que dispone el centro de salud de Las Albarizas, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para 2023 pero que aún sigue sin estar operativo; una situación similar a la que atraviesa el futuro centro de salud Marbella Oeste en el número 61 de la avenida Ricardo Soriano.