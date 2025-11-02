Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista actual del helipuerto de Los Manchones, en la zona de Nagüeles. Josele

Se alquila helipuerto: Marbella busca usuario para uno de los 'desmanes' de Roca

El Ayuntamiento saca a subasta una concesión por un máximo de ocho años de este espacio que recibió en compensación por el caso Saqueo I

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

Era el helipuerto del que dispone Juan Antonio Roca en la zona de Nagüeles conocida como Los Manchones Altos y que utilizaba para viajar a ... sus propiedades en otras zonas de España, la mayor parte a los mandos de su propio helicóptero. Ahora el Ayuntamiento de Marbella busca obtener un rendimiento por esta instalación de 13.812,50 metros cuadrados que estaban al servicio del poderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 2006, cerebro del caso Malaya y que llegó a amasar la cuarta fortuna de España según la lista de la revista Forbes.

