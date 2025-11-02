Se alquila helipuerto: Marbella busca usuario para uno de los 'desmanes' de Roca

Era el helipuerto del que dispone Juan Antonio Roca en la zona de Nagüeles conocida como Los Manchones Altos y que utilizaba para viajar a ... sus propiedades en otras zonas de España, la mayor parte a los mandos de su propio helicóptero. Ahora el Ayuntamiento de Marbella busca obtener un rendimiento por esta instalación de 13.812,50 metros cuadrados que estaban al servicio del poderoso asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 2006, cerebro del caso Malaya y que llegó a amasar la cuarta fortuna de España según la lista de la revista Forbes.

El Consistorio se hizo con la propiedad del helipuerto después de que julio de 2016 la Audiencia Provincial de Málaga determinara que los marbellíes debían recuperarlo como pago por la responsabilidad civil de Roca en el caso Saqueo I —uno de los cinco por los que fue condenado el responsable de Urbanismo del gobierno del GIL junto a Malaya, Minutas, Belmonsa y Urquía— y cuya titularidad fue aceptada por el pleno municipal en enero de 2020 tras haber sido tasada en 2018 en 635.000 euros. El cerebro de la corrupción urbanística del GIL había obtenido el helipuerto en 2021 mediante una concesión administrativa a la sociedad Heliponto Marbella por un periodo de 50 años, y pudo disfrutar de él hasta que el 29 de marzo de 2006 ingresó en prisión, donde permaneció hasta que en febrero de 2019 consiguió la libertad condicional.

El Ayuntamiento recibió el helipuerto junto a las fincas de La Caridad y Siete Corchones, que se valoraran en 7,23 millones de euros

El Ayuntamiento recibió también en ese proceso las fincas de La Caridad, valorada en 5,08 millones de euros, y la de Siete Corchones, situada en la carretera de Istán y tasada en 1,52 millones. Algo más de 7,23 millones de euros en total cuando sólo la responsabilidad civil en el caso Saqueo I se cifró en 8,1 millones tras desviar 26,7 a empresas privadas entre 1991 y 1995 y por lo que fue condenado a seis años de prisión.

Subasta desde 5.176 euros al mes

Quien quiera usar el antiguo helipuerto de Roca deberá abonar al menos 5.176 euros mensuales (sin impuestos), según el pliego de prescripciones técnicas de la licitación puesto en marcha por el Consistorio bajo el régimen de concesión demanial durante un periodo de cuatro años, susceptible de ser prorrogado por otras cuatro anualidades, lo que proporcionaría a las arcas municipales unos ingresos de casi 497.000 euros durante esos ocho años. No obstante, la cifra puede aumentar, teniendo en cuenta que el procedimiento de contratación elegido ha sido el de subasta pública en una fecha por determinar, y con el plazo abierto para las ofertas hasta el próximo día 12.

Este será, en realidad, el segundo intento que haga el Consistorio para alquilar este espacio después de que en julio lo sacara a licitación y lo retirara tras detectar fallos en los pliegos. El precio por el que ha salido a subasta la concesión demanial toma como base un antiguo contrato de arrendamiento realizado en 2011 por el administrador judicial de la empresa vinculada a Roca que tenía la propiedad de la infraestructura, de 4.000 euros mensuales, que actualiza conforme al IPC acumulado desde entonces, (un 29,4 por ciento) sitúa el importe en 5.176 euros.

La parcela supera los 13.800 metros cuadrados, con una superficie urbanizada de casi 4.9000 metros cuadrados, incluido un hangar, oficinas y vivienda para guarda

El adjudicatario no podrá uso directamente de la infraestructura de aeronavegación, sino que tendrá que encargarse de obtener los permisos necesarios y una certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que califique como helipuerto de uso restringido este espacio, levantado en suelo urbanizable no sectorizado de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente.

Las instalaciones cuentan con un hangar (675 metros cuadrados), oficinas (115), una vivienda para guarda (algo menos de 62), además de un depósito de agua y un centro de transformación, sumando una superficie urbanizada de 4.868,79 metros cuadrados.