La alcaldesa de Marbella destaca el legado cultural del pueblo gitano y resalta la importancia de la figura de 'La Cañeta de Málaga'

El Teatro Ciudad de Marbella albergó anoche el espectáculo 'Opré Roma', una propuesta celebrada con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano ... a la Península. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, destacó que «es un acto de reconocimiento, de respeto y de admiración hacia una comunidad que ha dejado una huella imborrable en nuestra forma de sentir, de crear y de vivir» y subrayó que «la cultura andaluza no puede entenderse sin su aportación, especialmente a través del flamenco, uno de nuestros mayores tesoros y una seña de identidad universal».

La gala contó con la participación de artistas de primer nivel, muy vinculados a la ciudad, como Sebastián Heredia 'Cancanilla de Marbella', Manuel Cortés 'El Pinto', Vanesa 'La India', Tin Fernández, Ángel Cortés y Miguel Ortiz 'El Nene'. La regidora puso de manifiesto su papel «en la preservación y difusión del flamenco, porque cada uno con su talento mantiene una tradición que nos emociona y nos habla desde lo más hondo».

La luz de María Teresa Sánchez Campos

Uno de los momentos más especiales de la noche fue el homenaje a María Teresa Sánchez Campos, 'La Cañeta de Málaga', un figura que, como indicó la primera edil «es una mujer que ha llevado el alma de su pueblo por los escenarios de medio mundo y que representa la verdad, el compás y la fuerza». Asimismo, agradeció la presencia de sus hijos, Lola y José, «por permitirnos honrar su legado y conservar su luz».

Muñoz llamó la atención sobre el carácter simbólico de este año, en el que se recuerdan seis siglos de historia compartida, y reiteró «el compromiso de Marbella con la igualdad, el respeto y la diversidad cultural». Por último, quiso agradecer el trabajo de las delegaciones municipales y de las asociaciones y artistas que «han hecho posible la celebración de un evento que se recordará durante mucho tiempo».