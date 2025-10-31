Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con los seis matrimonios que han celebrado sus 50 años de casados. SUR

La alcaldesa de Marbella preside la celebración de las bodas de oro de seis matrimonios

El evento se ha celebrado en el Centro de Participación Activa Jaime Molina de Prado

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:13

Comenta

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, presidió en la tarde del jueves día 30 la celebración de las bodas de oro de seis matrimonios en el Centro ... de Participación Activa Jaime Molina de Prado, ubicado en la barriada de Miraflores. La regidora destacó la iniciativa de la junta directiva para organizar una «ceremonia entrañable» y resaltó durante el acto que para ella «ha sido una preciosa experiencia poder volver a casar a estas parejas 50 años después».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 Envían a prisión a un hombre por la desaparición de un vecino de Cómpeta hace más de dos meses
  7. 7 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  8. 8 La avería de un camión colapsa durante horas la A-7: hasta trece kilómetros de atascos desde La Cala del Moral
  9. 9 Victoria, la malagueña de seis años que espera un donante de médula
  10. 10 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La alcaldesa de Marbella preside la celebración de las bodas de oro de seis matrimonios

La alcaldesa de Marbella preside la celebración de las bodas de oro de seis matrimonios