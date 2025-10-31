La alcaldesa de Marbella preside la celebración de las bodas de oro de seis matrimonios

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, presidió en la tarde del jueves día 30 la celebración de las bodas de oro de seis matrimonios en el Centro ... de Participación Activa Jaime Molina de Prado, ubicado en la barriada de Miraflores. La regidora destacó la iniciativa de la junta directiva para organizar una «ceremonia entrañable» y resaltó durante el acto que para ella «ha sido una preciosa experiencia poder volver a casar a estas parejas 50 años después».

«En algunos casos, habían sido novios hasta 13 años, sumando toda la vida juntos», señaló Muñoz, quien estuvo acompañada en el evento por la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado, y de la presidenta del centro, Mariana Chacón. Asimismo, la primera edil ha recalcó la importancia de realizar este tipo de encuentros, «tan necesarios para celebrar con familiares y amigos y dar testimonio de este cariño que se tiene después de medio siglo juntos».

Las parejas que han renovado sus votos son Alejandro Bailón y Mercedes de la Casa, Juan Franco y María Valle, Francisco González y Josefa García, Antonio Poyatos y Remedios Joyanes, Miguel Robles y Lina Guzmán y Felipe Romero y Mari Ángeles Delgado.