El Ayuntamiento de Marbella invertirá anualmente 1,3 millones en la mejora de centros educativos. SUR

El Ayuntamiento impulsa más de 180 actuaciones de mejora en los centros educativos de Marbella

El Consistorio dará respuesta a las necesidades de mantenimiento, seguridad y eficiencia energética con una inversión anual de 1,3 millones de euros

José Carlos García

Marbella

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:20

El Ayuntamiento de Marbella ha puesto en marcha un plan de conservación de centros educativos que contempla la ejecución de más de 180 actuaciones en ... colegios, guarderías y bibliotecas del municipio, con una inversión anual de 1,3 millones euros durante los próximos cinco años. El concejal de Obras, Diego López, ha visitado hoy el CEIP Juan Ramón Jiménez junto a su directora, Ariana Moreno, para supervisar los trabajos que se están acometiendo en el centro y ha subrayado, que «el objetivo de este ambicioso programa es dar respuesta a las necesidades de mantenimiento, seguridad y eficiencia energética que presentan las instalaciones, muchas de ellas con años de antigüedad, y refleja el compromiso firme del Consistorio con la mejora de las infraestructuras en este ámbito».

