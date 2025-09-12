Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operario en el lago del Parque de La Represa. SUR

El Ayuntamiento de Marbella actúa de urgencia en el lago de La Represa por actos incívicos

Parques y Jardines realiza una valoración económica urgente de una serie de intervenciones en el sistema de filtrado, depuración y aireación de este espacio público

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:19

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación municipal de Parques y Jardines, está realizando la valoración económica urgente de una serie de actuaciones ... en el sistema de filtrado, depuración y aireación del lago del Parque de la Represa tras comprobar que este espacio ha sufrido una serie de daños derivados del comportamiento incívico de algunos ciudadanos que alimentan a la fauna allí existente, una acción que está prohibida por la normativa municipal

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  4. 4 La justicia considera donación encubierta las transferencias de 68.000 euros que realizó una madre a uno de los hijos antes de morir
  5. 5

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  6. 6 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  9. 9 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  10. 10 Descartan un foco de gripe aviar en el parque de Huelin de Málaga: novedades en la muerte de las aves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Marbella actúa de urgencia en el lago de La Represa por actos incívicos

El Ayuntamiento de Marbella actúa de urgencia en el lago de La Represa por actos incívicos