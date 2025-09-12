El Ayuntamiento de Marbella actúa de urgencia en el lago de La Represa por actos incívicos

El Ayuntamiento de Marbella, a través de la delegación municipal de Parques y Jardines, está realizando la valoración económica urgente de una serie de actuaciones ... en el sistema de filtrado, depuración y aireación del lago del Parque de la Represa tras comprobar que este espacio ha sufrido una serie de daños derivados del comportamiento incívico de algunos ciudadanos que alimentan a la fauna allí existente, una acción que está prohibida por la normativa municipal

El objetivo de estos trabajos es reforzar su mantenimiento y garantizar el correcto funcionamiento de esta infraestructura. Se trata de un espacio emblemático de la ciudad que requiere una atención permanente y en el que, pese a la labor ordinaria que se realiza de manera continua, siguen produciéndose incidencias derivadas de estas actitudes inadecuadas.

Los servicios técnicos municipales trabajan ya en un proyecto que contempla la reposición de la escalera de acceso, la limpieza y pintura del cuarto de instalaciones, la revisión del cuadro eléctrico y de las sondas de nivel para la recirculación del agua, así como la renovación de toda la instalación hidráulica, compuesta por válvulas, calderines y centralita. Estas mejoras permitirán optimizar el sistema y facilitar las tareas de control y mantenimiento que se llevan a cabo de forma regular.

Programa de limpieza y depuración permanente

Desde el Consistorio se recuerda que el lago cuenta con un programa de limpieza y depuración permanente, en el que se incluyen revisiones técnicas, trabajos de desatoro y tratamientos de choque para garantizar la calidad del agua. No obstante, la acumulación de restos de alimentos y materia orgánica, como consecuencia de que algunas personas alimentan a patos y tortugas, provoca obstrucciones en los sistemas de filtrado y retorno, generando malos olores, suciedad y un sobreesfuerzo de los equipos.

De forma complementaria, y con objeto de facilitar el filtrado de agua, desde el área se ha realizado un tratamiento con oxígeno activo, inocuo para la fauna y flora, para que los restos suban a la superficie y puedan ser filtrados.

Las conductas incívicas han llegado a provocar episodios puntuales de desbordamiento del lago

Las incidencias originadas por conductas incívicas no solo dificultan el mantenimiento, sino que en ocasiones han llegado a provocar episodios puntuales de desbordamiento del lago. Por ello, además de las medidas técnicas que se están valorando, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que se evite arrojar alimentos y residuos al agua, ya que con este sencillo gesto se contribuye a la conservación de un espacio natural que forma parte del patrimonio urbano de Marbella.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora y preservación del Parque de la Represa, realizando su mantenimiento ordinario y actuando de urgencia para garantizar que este enclave se mantenga en condiciones óptimas para el disfrute de vecinos y visitantes.