Acosol inicia la rehabilitación de la red de saneamiento integral en Marbesa

Acosol ha iniciado las obras de rehabilitación con manga del colector principal de saneamiento integral en la playa de las Cañas, en la zona de ... Marbesa, en Marbella Este. Así lo ha anunciado la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha, en una visita a los trabajos junto al concejal de Playas marbellí, Diego López.

Con esta actuación se pretende dar seguridad estructural al colector general de saneamiento integral en los tramos más afectados por la corrosión, permitiendo la estanqueidad de la tubería con la instalación de una manga y evitando las filtraciones de agua de mar que elevan la conductividad en el agua de entrada a las plantas depuradoras de la Víbora (Marbella), y evitando a su vez posibles vertidos por filtración.

Se realizará una reparación de 500 metros, dividida en ocho tramos, en la red de saneamiento, en la zona de Marbesa, con un presupuesto de un millón de euros. La zona de playa afectada quedará restringida durante su duración, que está prevista sea en torno a tres meses. Una vez finalizado el desvío se procederá a la restauración a su estado inicial de todo aquello que pudiera ser afectado por la actuación en sí.

Acosol ha contrato ya la instalación de la manga de la red de saneamiento en la zona de Pinomar

Acosol y el Ayuntamiento solicitan «colaboración y comprensión ciudadana», ya que estos trabajos implican necesariamente la ocupación de la zona por maquinaria pesada, la ejecución de caminos con plancha, hacer un bypass en la red y el despliegue de mangueras, entre otras cuestiones. Para garantizar la seguridad de los usuarios e intentar minimizar el impacto, se procederá al balizamiento de la zona de trabajo.

Por otra parte, ya se han contratado las obras para la instalación de manga en la red de saneamiento en la zona de Pinomar, donde durante todo el verano se ha llevado a cabo un intenso programa de actuación de limpieza de emergencia para evitar incidencias y lograr la mejor canalización del agua, según ha informado la empresa de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

Más de 230 millones para saneamiento integral

Del total del Plan de Inversiones de Acosol, que alcanza los 348,6 millones de euros, se destinarán 232 millones de euros para actuaciones del saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental, comprendiendo las infraestructuras referidas a los colectores situados en el litoral, plantas depuradoras y redes de agua regenerada. En este apartado, al igual que la obra mencionada para instalar una manga en dos tramos de la red de saneamiento integral de Marbella y Estepona, cuenta con una partida de 30 millones para la rehabilitación y sustitución de redes de saneamiento integral con graves daños estructurales, reduciendo riesgos por posibles vertidos al medio.

Además, cuenta con otra partida de hasta 46 millones en la mejora en líneas de proceso e instalaciones en depuradoras para su adaptación a los cambios normativos contenidos en la nueva directiva europea, y 129 millones de euros en potenciar el uso de agua regenerada, a través de la mejora de calidad, ampliación de sistemas terciarios y redes de suministro de agua regenerada en la Costa del Sol, ya adaptados a la nueva normativa de aguas regeneradas que se aprobará próximamente.