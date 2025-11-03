Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la reunión de coordinación celebrada para garantizar la seguridad durante la prueba deportiva. SUR

Más de 300 agentes y voluntarios velarán por la seguridad en el Mundial Ironman 70.3 de Marbella

El Ayuntamiento activa un amplio dispositivo de cara a la celebración del evento deportivo durante los días 8 y 9 de noviembre

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:10

El Ayuntamiento de Marbella ha activado un amplio dispositivo de seguridad con motivo del campeonato mundial Ironman 70.3, que se desarrollará este fin de ... semana, 8 y 9 de noviembre, y que se celebrará en dos jornadas consecutivas, con la prueba femenina el sábado y la masculina el domingo. El portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez, ha indicado, tras la reunión de coordinación que ha tenido lugar hoy, que «es una prueba de una magnitud extraordinaria, que implica a varios municipios y moviliza a un número muy elevado de medios humanos y materiales» y ha avanzado que, en total, más de 300 efectivos participarán en el operativo, que contará con la colaboración de Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y las policías locales de Marbella, Ojén, Coín, Monda y Cártama, además del personal de la delegación de Deportes.

