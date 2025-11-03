Más de 300 agentes y voluntarios velarán por la seguridad en el Mundial Ironman 70.3 de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha activado un amplio dispositivo de seguridad con motivo del campeonato mundial Ironman 70.3, que se desarrollará este fin de ... semana, 8 y 9 de noviembre, y que se celebrará en dos jornadas consecutivas, con la prueba femenina el sábado y la masculina el domingo. El portavoz de la Policía Local, Miguel Ángel Benítez, ha indicado, tras la reunión de coordinación que ha tenido lugar hoy, que «es una prueba de una magnitud extraordinaria, que implica a varios municipios y moviliza a un número muy elevado de medios humanos y materiales» y ha avanzado que, en total, más de 300 efectivos participarán en el operativo, que contará con la colaboración de Guardia Civil, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y las policías locales de Marbella, Ojén, Coín, Monda y Cártama, además del personal de la delegación de Deportes.

Benítez ha destacado que «solo en Marbella habrá entre 50 y 60 agentes de la Policía Local cada día, junto a unos 175 voluntarios de Protección Civil, lo que supone más de 350 personas implicadas directamente durante el fin de semana» y ha detallado que «es una competición que reúne a 7.000 triatletas, 3.500 por jornada, además de un gran número de acompañantes, familiares y personal técnico». «El impacto deportivo, social y económico es muy importante, tanto para Marbella como para las localidades del entorno», ha resaltado.

El responsable ha explicado que el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se instalará en la Jefatura de la Policía Local, «donde estarán representados todos los cuerpos de seguridad y emergencias para garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante cualquier incidencia» y ha añadido que «el dispositivo también dispondrá del sistema municipal de videovigilancia y del apoyo de la unidad de dron, que permitirá reforzar la supervisión aérea de los distintos circuitos del recorrido».

Movilidad

En cuanto a la movilidad, ha informado de que el evento obligará a realizar cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad, especialmente en la Milla de Oro y en varios tramos de la A-7, como el acceso por la zona del Trapiche, que permanecerán cerrados desde las 6.30 o 7.00 horas hasta las 18.00 aproximadamente, por lo que el acceso se realizará por el polígono industrial.

No obstante, ha precisado que, a partir de las 11.00 horas, se reabrirá parcialmente el sentido Málaga, lo que aliviará la circulación en esa franja. «Sabemos que esta prueba puede alterar la rutina de muchos vecinos, por eso pedimos comprensión y colaboración ciudadana», ha recalcado Benítez, quien ha subrayado que «si todos planificamos con antelación los desplazamientos y atendemos a las indicaciones de los agentes, el desarrollo será más fluido y seguro».

En este sentido, ha señalado que «toda la información sobre los cortes, desvíos y horarios estará a disposición de los ciudadanos a través de la web municipal y de las redes sociales del Ayuntamiento y la Policía Local» y ha asegurado que «nuestro objetivo es que todo se desarrolle con la máxima seguridad, tanto para los participantes como para los espectadores y vecinos, y que Marbella vuelva a demostrar su capacidad de organización y su compromiso con los grandes eventos deportivos internacionales».