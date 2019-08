Vuelve a Marbella el torneo benéfico de la ONG Infancias sin Fronteras Organizadores del torneo, junto al concejal de deportes. :: josele La competición de padel y tenis pretende recaudar dinero para la realización de un huerto cooperativo en Níger MARÍA GONZÁLEZ Viernes, 2 agosto 2019, 00:04

marbella. El torneo benéfico de Padel y Tenis realizado por la ONG Infancia sin Fronteras celebrará su quinta edición el próximo 8,9 y 10 de agosto, en los Monteros Racket Club de Marbella. El torneo que lleva celebrándose en la ciudad desde hace cinco años es una cita solidaria obligatoria para todos aquellos apasionados del padel y del tenis.

La asociación Infancia sin Fronteras, está destinada a conseguir que los niños que viven en situación de pobreza tengan un futuro más digno y esperanzador. Este año el objetivo de la asociación se centra en Níger. País que según Naciones Unidas es el más pobre del mundo, en el que tan solo el 11% del terreno del país es utilizable y del que depende el 80% de la población.

Concretamente la ONG Infancia sin Fronteras a través del proyecto 'Tierra, Agua & Seguridad Alimentaria para África' pretende poner en marcha un huerto cooperativo, en la aldea de Safo Chadawa. Con esta idea la asociación pretende ayudar a unas 500 personas.

El acto contará con Arantxa de Benito que lleva colaborando con la asociación desde hace más de siete años. «Viajé a Nicaragua a conocer los proyectos de la fundación. Desde ahí cada día lucho para que los niños tengan una vida más digna», explicó la además directora del torneo.

La inscripción de este, que tiene este año como novedad la modalidad de tenis, cuesta unos 25 euros. Además, incluye el welcome pack con un polo oficia del torneo, un gym sack, unas gafas de sol y cupones para poder participar el sorteo de premios. Las modalidades con las que contará el torneo de padel son en categoría Masculino 2º, 3º y 4º; en Mixto e Infantil Sub 10 y Sub 12; y en Femenino 2º y 3º. Con respecto al tenis la categoría será de Dobles +30.

Al torneo se le suma una cena benéfica en LA CABANE, con un precio de 90 euros para los adultos y 45 euros para los niños. Asimismo, tendrá lugar un sorteo con grandes premios, tales como una foto de Alejandro Sanz firmada y dedicada, una guitarra firmada por Los Secretos y una foto de Ángel Nieto dedicada por sus hijos.