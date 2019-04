Vuelca un turismo cerca de Sabinillas y provoca la colisión con otros dos coches El vehículo quedó volcado cerca de la rotonda de Sabinillas. El accidente no deja heridos pero sí retenciones en la A7 CHARO MÁRQUEZ Lunes, 1 abril 2019, 20:16

Un turismo ha volcado hoy en la A7 en el término municipal de Casares y ha provocado que otros dos coches colisionaran contra él. Los hechos se han producido a las 14.10 horas en el punto kilométrico 145 de la autovía A7, dirección Málaga-Cádiz, en el término municipal de Casares, pero próximo a la rotonda del núcleo de Sabinillas. El accidente provocó algunas retenciones que fueron disueltas por la intervención de la Policía Local.

Según fuentes policiales la conductora del vehículo perdió el control del coche, al parecer por el reventón de un neumático y volcó. A esa hora el asfalto estaba mojado a consecuencia de la lluvia y esto también pudo favorecer el vuelco. Otros dos vehículos colisionaron contra el primero. Las mismas fuentes aseguran que no se registraron heridos graves, ya que todos los ocupantes de los vehículos afectados pudieron salir con normalidad. Aunque se les aconsejó que acudieran a un centro médico.

Los servicios de Emergencias 112 no tienen constancia de heridos. Fueron movilizados Bomberos del Consorcio Provincial, que no tuvieron que intervenir pues no había ocupantes atrapados.