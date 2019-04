VACACIONES DIVERSAS

UNOS días antes de que se iniciara la Semana Santa ya se notaba en las calles de las poblaciones de la Costa del Sol un aumento de viandantes que se movian a un ritmo distinto al habitual. Así se detecta a los recien llegados que esperan pasar unos días de vacaciones y que se toman su tiempo para situarse, analizando escaparates o calles estrechas llenas de flores que les llaman la atención. Incluso se puede comprobar como son los primeros en cambiar de indumentaria. Llegan ávidos de sol y consideran estos días como un adelanto del verano por lo que se aligeran de ropa mientras los nativos no nos atrevemos a desprendernos tan fácilmente de la chaqueta.

Lo que ocurre con la Semana Santa es que siempre cae en primavera, donde el tiempo es inestable y juguetón y resulta más complicado que nunca hacer una previsión a corto plazo. Por esto es arriesgado apostar sólo por un plan de playas que puede verse frustrado a última hora. Claro que el mal tiempo elimina también otras posibilidades, como presenciar unas procesiones que estudian hasta última hora si salir o no a las calles con el riesgo de dañar su patrimonio. Algunas hemandades han perfeccionado su sistema de predicción consultando un radar cada pocos minutos para aguantar lo máximo posible su decisión, pero aún así resulta muy difícil elegir ante la incertidumbre. Está claro que esta semana es la más deseada para que acompañe la meteorología, porque el mal tiempo produce más de una frustración, entre ellos, no lo olvidemos, también están los que tienen un negocio hostelero con una terraza que lleva meses esperando clientes y que no son pocos en las poblaciones turísticas.

Lo que ha parecido convertirse también en costumbre fija cuando llegan estos días es la convocatoria de alguna huelga relacionada con conflictos laborales en el mundo del transporte. Si bien es verdad que no se ha producido una situación de gravedad como la planteada por los taxistas en el mes de febrero, los que hayan elegido el avión para desplazarse se están encontrando con esperas y demoras en aeropuertos, con la huelga del personal de tierra, aunque támbién los controladores de trenes están en situación reivindicativa, lo que está originando la cancelación de algunos viajes, para no perder la tradición, no sea que nos acostumbremos a la tranquilidad en los desplazamientos.

En todo caso, se trata de unos días en los que cada cual aprovecha para lo que más le interesa, si el tiempo no lo impide. Hace unas décadas era imposible elegir otro camino que no fuese vivir el aspecto religioso de la semana o limitarse a dar largos paseos ante la falta de alguna que otra actividad. Los bares cerraban desde el jueves, el ruido estaba prohibido y ni siquiera era posible ir al cine, mientras que en la única televisión existente no había más remedio que ver «La túnica sagrada» o «Los diez mandamientos». Este año, entre el desgarro de las saetas, se nos han colado los mensajes políticos de plena campaña electoral, lo que resulta una auténtica novedad, pero que no parece que haya afectado mucho a la gran mayoría de ciudadanos, que solamente se plantean esta semana como de vacaciones, sean de un tipo u otro.

Hoy, según las estadísticas, las zonas turísticas adquieren grandes niveles de ocupación hotelera gracias, sobre todo, al turismo nacional, que no desperdicia el más mínimo resquicio para desplazarse lejos de su domicilio. La provincia de Málaga sigue estando a la cabeza de los destinos elegidos y acoge a turistas de diversas características, unos buscando las playas, otros la gastronomía, el deporte, la cultura o la naturaleza, pero todos con un denominador común: quieren buen tiempo y eso es algo que los profesionales del sector no pueden cambiar, al menos por ahora.