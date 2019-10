EL TREN A MARBELLA SE CAE DE LA AGENDA Las declaraciones de Juan Marín en su visita a la ciudad confirman que el proyecto del ferrocarril ha sido archivado HÉCTOR BARBOTTA Lunes, 7 octubre 2019, 00:32

Durante dos décadas, el proyecto de llevar el tren hasta Marbella, e incluso hasta Estepona o Algeciras, formó parte del repertorio de promesas que los partidos sacaban del cajón durante las campañas electorales para volver a esconderlos a la hora de la gestión, tanto en la Junta de Andalucía como en el Gobierno central. La costumbre la inició el entonces presidente andaluz Manuel Chaves en la campaña a las elecciones autonómicas de 2000, pero no hubo en todo este tiempo formación política que no cediera a la tentación de poner sobre la mesa este proyecto tan necesario como costoso, pese a que no existía la más mínima intención de ejecutarlo.

El último fue el entonces ministro de Fomento del Gobierno de Mariano Rajoy, Iñigo de la Serna, que en enero de 2018 se presentó un sábado por la mañana en Marbella con una gigantesca pantalla en la que explicó las cinco opciones que se barajaban, con sus costes incluidos -2.000 millones la más económica, 5.000 millones la más cara- para acabar con la carencia más importante en materia de infraestructura que padece la provincia de Málaga. Como el gobierno era del PP y proponía un cercanías, el PSOE rápidamente comenzó a reclamar un AVE. Los dirigentes socialistas no sospechaban todavía que el destino tenía programada una moción de censura que los pondría en el gobierno y con ello ante la situación de demostrar si realmente iban en serio con lo de construir un AVE hasta Marbella o estaban de cachondeo. Era lo segundo.

De la Serna fue el último que alimentó la llama de la esperanza que ya, a fuerza de tomaduras de pelo continuadas, se apaga irremediablemente.

Ahora, ya ni en campaña. Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en la comunidad autónoma, Juan Marín, reconoció el pasado lunes en Marbella que el proyecto no figura entre las prioridades del gobierno andaluz, ni siquiera a la hora de incluirlo en la larga lista de reclamos al Gobierno central.

Debe agradecerse, de verdad, la sinceridad y que no haya contribuido a llenar la bolsa de falsas promesas. Sin embargo, lo que llamó la atención son los motivos esgrimidos por el vicepresidente para no considerar el tren a Marbella una necesidad de primer orden. Dijo que la provincia de Málaga está suficientemente bien comunicada, que no existe una provincia más accesible si se tienen en cuenta el aeropuerto, los puertos y las carreteras. Aseguró que hay que mejorar muchos aspectos, pero que no es la desconexión ferroviaria de media Costa del Sol un gran problema. Un argumento que supone todo un hallazgo viniendo de quien tiene a su cargo la cartera de Turismo en el Gobierno andaluz.