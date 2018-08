Los trabajadores de las ambulancias ASM desconvocan la huelga prevista Se ha llegado a un preacuerdo y por tanto se establecen los meses de agosto y septiembre para llevar a cabo las nuevas condiciones laborales CRISTINA MORILLA MARBELLA. Sábado, 4 agosto 2018, 00:19

Después de que la plantilla del servicio de las ambulancias ASM anunciasen una huelga indefinida, los trabajadores de la empresa han llegado a un preacuerdo con la dirección de la misma, estableciendo así una serie de condiciones laborales y suspendiendo de esta forma el parón que iban a llevar a cabo, según afirmó ayer a través de un comunicado Comisiones Obreras (CCOO).

A raíz del preacuerdo se han establecido los meses de agosto y septiembre para que a lo largo de estos se lleven a cabo las nuevas condiciones laborales que han sido pactadas por la plantilla y dicho organismo.

En caso contrario, es decir que lo pactado no haya sido implantado durante el tiempo establecido, la huelga se reactivará.

Entre las nuevas condiciones que han sido diseñadas, destaca el cumplimiento del convenio colectivo de dicho sector, cuyos importes salariales deben hacerse efectivos con la nómina del mes de septiembre, qu será abonada a principios del mes de octubre y aplicando las tablas salariales del año 2012 a partir del mes de agosto. Otro de los aspectos que los trabajadores de la plantilla solicitan es el mantenimiento de los turnos actuales, los cuales la empresa pretendía modificar propiciando unas condiciones de peor calidad, además del cambio de los contratos en prácticas por otros indefinidos y a jornada completa.

Desde Comisiones Obras esperan que las condiciones pactadas sean llevadas a cabo, para que finalmente la huelga no se tenga que efectuar, ya que «los usuarios y usuarias no merecen que las empresas del sector del servicio de asistencia sanitaria, no apliquen las normas laborales y mantengan en la precariedad a sus trabajadores y trabajadoras, con excesos de horarios de trabajo y salarios reducidos mediante contratos en prácticas».