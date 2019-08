Un total de 189 opositores continúan en liza por 15 plazas de bombero en Marbella Personal del Servicio de Extinción actuando en un accidente. / Josele Tras celebrar las pruebas físicas, el Ayuntamiento proseguirá el proceso de selección para reforzar en más de un 20% el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento NIEVES CASTRO Marbella Miércoles, 28 agosto 2019, 23:55

Un total de 189 aspirantes seguirán disputándose las 15 plazas convocadas por el Ayuntamiento de Marbella para reforzar el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de la ciudad tras superar la primera ronda de exámenes de la convocatoria. Según el anuncio publicado en la página web del Ayuntamiento, 189 aspirantes han logrado pasar con éxito las marcas mínimas exigidas en las pruebas físicas propuestas por el Tribunal de Selección. Se quedaron por el camino 68 candidatos que fueron considerados no aptos (uno de ellos por no aportar el certificado exigido para la realización de los ejercicios), mientras que otros 540 aspirantes quedaron excluidos del proceso por no haber concurrido al llamamiento para la realización de las correspondientes pruebas (trepa de cuerda, press de banca, dominadas, habilidad, resistencia 1000 metros y natación).

El Ayuntamiento de Marbella abrió el año pasado una convocatoria para la provisión de 15 plazas de bomberos/as para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Consistorio por el sistema de oposición por turno libre, aprobándose las bases del proceso en Junta de Gobierno Local el 12 de junio de 2018. El plazo de presentación de solicitudes se mantuvo abierto hasta el 17 de septiembre del año pasado. Se contabilizaron un total de 809 candidatos.

El proceso de selección consta de diferentes fases, una de oposición y otra de curso selectivo. La primera de ellas incluye pruebas de condición física celebradas entre mayo y junio de este año, además de una evaluación psicotécnica, un examen teórico tipo test de 100 preguntas sobre el temario definido, pruebas específicas tanto de conducción como de subida y bajada de una autoescala de 30 metros para comprobar que el candidato no se bloquea mentalmente ni entra en pánico durante servicios en altura y por ultimo, un examen médico. En la segunda fase, los aspirantes deben superar el Curso Selectivo de Ingreso en el Servicio con un mínimo de 400 horas prácticas para obtener su plaza en propiedad.

70 efectivos prestan servicio actualmente en el Parque de Bomberos de la ciudad

Tras la realización de las pruebas físicas, está previsto que el proceso selectivo se reinicie después del verano con la convocatoria del resto de ejercicios. Los aspirantes que han sido excluidos en esta primera ronda de pruebas están teniendo de plazo todo el mes de agosto para presentar un recurso por vía administrativa y posteriormente, incluso, recibida la resolución o desestimada, podrán acudir al Juzgado de lo contencioso-adminsitrativo de Málaga.

Dada la naturaleza de este proceso, con distintas pruebas que el Tribunal de Selección tiene que convocar y publicar, más las posibles alegaciones que tienen derecho a presentar los excluidos, resulta imposible determinar cuándo se incorporarán al servicio los 15 nuevos efectivos, aunque la intención de la delegación municipal de Seguridad, en manos del concejal del PP José Eduardo Díaz, es que el proceso selectivo concluya dentro de este año, para que la integración de los bomberos en prácticas tenga lugar en el primer trimestre de 2020.

Estas 15 plazas de funcionario de carrera están encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, pertenecientes al grupo C1, en régimen funcionarial y turno libre. Habían sido incluidas en la Oferta de Empleo Público del año 2016 (BOPMA de 30 de diciembre de 2016) y 2017 (BOPMA de 21 de diciembre de 2017), pero no se convocaron hasta 2018.

En la actualidad son 70 los efectivos que integran el Parque de Bomberos de Marbella, donde se realiza un trabajo de 24 horas todos los días del año, con servicios en tierra y en mar a través de la Unidad Subacuática, por lo que la incorporación de 15 profesionales más a la plantilla significa un refuerzo muy importante al incrementarla en más de un 20 por ciento.