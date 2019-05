«Este taller me ha cambiado totalmente» Layla Acosta, con varias de las mujeres inscritas, en una de las jornadas del taller. :: A.JIMÉNEZ El curso 'Nosotras Resilientes: de víctimas a supervivientes' tiene como objetivo mejorar el autoconcepto y la autonomía personalMujeres víctimas de violencia de género aprenden a reconstruir su identidad y acabar con sus estigmas ANDREA JIMÉNEZ MARBELLA. Martes, 28 mayo 2019, 00:04

Algunas lo sufrieron hace más de diez años, otras hace apenas semanas, pero todas comparten la misma idea: construir una nueva identidad alejada del maltrato a través del empoderamiento personal. Este es el objetivo del taller 'Nosotras Resilientes: de víctimas a supervivientes', una iniciativa de la delegación de Igualdad de Marbella, que se incluye dentro de la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer.

«Este taller me ha cambiado totalmente», explica Gulshat, una de las mujeres que cada lunes acude al curso, en una sesión celebrada en el Centro de Servicios Sociales de San Pedro. «Ahora me siento otra persona, soy una mujer libre, sana y no una víctima», comenta en la entrevista con este periódico. «Esto me sirve para contar mi experiencia, es una prueba de autoestima más, ya no tengo miedo a hablar».

LOS TALLERES uMarbella. Todos los martes hasta el 17 de junio, de 10 a 13 horas, en el Centro Cultural Cortijo Miraflores (Avda. José Luis Morales Marín, s/n). Tlf 952 76 87 69. uSan Pedro. Todos los lunes hasta el 10 de junio, de 10 a 13 horas, en el Centro de Servicios Sociales de San Pedro (Calle Viento de Levante, s/n). Tlf 952 76 87 35. uMaterial necesario Libreta y bolígrafo.

Esta rusa afincada en España desde hace 15 años ha notado un cambio radical desde las primeras sesiones. «Es como si algo se abriera en mí», recuerda, a lo que la psicóloga encargada del curso, Layla Acosta, le responde: «esto no es magia, lo has conseguido tú sola».

La psicóloga también ha notado el cambio por «dentro y por fuera» de las chicas. «Antes solo permanecían en silencio y lloraban. Ahora las tres horas de taller se nos quedan cortas», explica Acosta. El curso se desarrolla durante los lunes en San Pedro y los martes en Marbella, y a cada uno de ellos acuden unas 10 mujeres aproximadamente. «Hay algunas que vienen a probar y no vuelven por que no se sienten preparadas o porque no pueden compaginarlo», comenta la psicóloga.

Ana (nombre ficticio), es una de las que asiste con regularidad. «Desde que vengo estoy mucho mejor, notas la diferencia sesión a sesión», y además subraya el gran cambio que está suponiendo para todo el equipo. «Ves la diferencia también en tus compañeras, hoy una chica que siempre viene de negro ha traído ropa de colores claros, y tenía una sonrisa en la cara. Eso me ha emocionado».

La relación entre las mujeres participantes en este taller es tan buena que incluso tienen un grupo de Whatsapp. «Somos amigas, compartimos experiencias positivas y nos ayudamos, estamos siempre conectadas», explica Gulshat.

La psicóloga del taller también reafirma los beneficios de esta buena relación. «Esto genera sororidad, y es ideal para construir relaciones desde cero, igualitarias entre sí».

Ana no dudaría en repetir este curso. «Vamos aprendiendo a saber quiénes somos, porque estamos bloqueadas cuando llegamos, nos cuesta expresarnos», comenta.

Las 15 sesiones en total de este curso se desarrollan con diferentes puntos. Al comienzo, las primeras jornadas trataron sobre cómo identificar las situaciones de violencia de género y el perfil de la persona maltratadora. El segundo bloque dio paso a los estereotipos de género, y el último punto (el que se está desarrollando ahora) trata sobre la identidad como 'superviviente', según explica Acosta. «Trabajamos su visión como mujeres empoderadas, tratando el estrés post-traumático, ya que ellas no se reconocen, no saben quienes son y el autoconcepto que tienen de ellas es muy negativo». Por ello, ahora se encuentran desarrollando un 'mapa identitario', para trabajar en su nuevo proyecto de vida, «enfocado a lo que quieren conseguir», comenta.

Este taller acabará el 10 de junio en San Pedro y el 17 de junio en Marbella, pero aún está abierto para todas aquellas mujeres que quieran participar. «El primer paso es expresarlo, de la manera que quieran: pintando, bailando, contándolo a un amigo... Hay muchas mujeres en esta situación y no son conscientes», recuerda Acosta, que invita a pedir ayuda a las instituciones y a los profesionales en estos casos. «Claro que se puede salir de eso, incluso más fortalecida como persona».

Gulshat tiene claro que se puede lograr. «Ahora yo soy la que decido ser feliz conmigo misma».