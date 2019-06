«La situación de las playas es un freno al desarrollo económico de San Pedro» Destaca la necesidad de conseguir que se realicen las obras de los espigones y de aprovechar el nuevo PGOU para el diseño de la zona sur Javier García Teniente de alcalde de San Pedro HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Domingo, 30 junio 2019, 00:45

La designación de Javier García como teniente de alcalde de San Pedro Alcántara ha sido la principal sorpresa del mandato municipal que acaba de comenzar. Su nombramiento rompe con la costumbre de que quienes ocuparan el puesto fueran vecinos de ese distrito.

-Hasta ahora todos los tenientes de alcalde de San Pedro eran de este distrito. ¿Por qué cree que ahora Ángeles Muñoz lo ha elegido a usted?

-Fundamentalmente tiene que ver con mi experiencia. Yo estoy desde la gestora, en 2006. Comencé en un distrito, en Las Chapas, luego tuve una larga trayectoria en la delegación de Obras, casi diez años, y en Nueva Andalucía. Tengo conocimiento del territorio y además yo creo que buscaba a alguien que tuviese un perfil dialogante y que conociese áreas estratégicas del Ayuntamiento. Tenga en cuenta que San Pedro tiene delegadas más competencias, urbanismo, industria, vía pública, comercio, deportes, educación. Nos tiene que preocupar lo que es realmente importante para los ciudadanos, que es la gestión y sacar adelante los proyectos de presente y de futuro de San Pedro.

-¿En su nombramiento está también el mensaje de quitar toda significación identitaria a la Tenencia de Alcaldía?

-No. Llevo una semana en San Pedro pero no acabo de aterrizar. Siendo concejal de Obras se realizaron en San Pedro obras tan importantes como el bulevar, el Trapiche de Guadaiza, la Plaza de la Libertad y su centro cultural o la piscina de Fuente Nueva, obras del Plan de Barrios... El conocimiento que tengo de San Pedro es importante. Yo creo que no se entiende San Pedro sin Marbella ni Marbella sin San Pedro. Estamos hablando de un núcleo poblacional de 40.000 habitantes y hay 40.000 poderosas razones para dedicarles recursos humanos y materiales. Es un hecho que San Pedro tiene su idiosincracia y su identidad. Es mucho más grande que muchos municipios de la provincia. Lo que me gustaría es potenciar los vasos comunicantes y hay que aprovechar todo lo positivo y complementario de los dos núcleos poblacionales, que es mucho.

-¿Cómo se ha encontrado la Tenencia?

-Administrativamente bien. Hay funcionarios muy competentes y el área jurídico administrativa funciona perfectamente. Queremos hacer hincapié en el área de Urbanismo, en industria, comercio, en la programación cultural, en el área deportiva... Nosotros queremos que toda esta programación que se realiza en San Pedro esté dentro de una programación global. No te puedes encontrar una obra de teatro en San Pedro y otra el mismo día en Marbella. Hay que optimizar esos recursos y que esa oferta sea para todos los habitantes de la ciudad, independientemente de los núcleos poblacionales. Llegamos con la intención de mejorar la gestión, que tiene que ser eficaz y basada en los principios del sentido común, la humildad y la prudencia y escuchando a los vecinos. Todos los proyectos que se realicen en San Pedro tienen que ser escuchando a los agentes sociales y económicos y a los vecinos. Hay que gobernar en San Pedro a pie de calle.

-¿Cree que eso no se hizo hasta ahora, por ejemplo con la peatonalización o las obras en la Plaza de la Iglesia?

-Creo que el anterior equipo que estuvo en la Tenencia trabajó. Fueron muy bien intencionados con respecto a los proyectos que se realizaron, pero creo que a lo mejor faltó cintura a la hora de escuchar a los colectivos y tomar decisiones. Esos dos temas que me plantea nos requieren una toma de decisión inmediata. Tenemos una legislatura para tomar la mejor decisión posible. Queremos sacar la redacción de un proyecto de movilidad que afecta a los accesos y que tienen que ver con otras administraciones: el desdoblamiento de la antigua carretera de Ronda, que es competencia de la Junta, y el tercer carril de la autovía, que corresponde al Gobierno central. El soterramiento nació muy limitado y el Ministerio de Fomento tiene claro que ahí hay un punto negro del tráfico en la provincia de Málaga.

-¿Qué proyecto hay para la zona sur?

-El bulevar se diseñó para intentar abrir San Pedro al mar y esa es la gran posibilidad, aprovechando ahora la redacción del nuevo PGOU.

-¿Qué planes abría para esa zona?

-San Pedro tiene un freno en la playa. El proyecto más importante que tiene San Pedro por delante es la estabilización de sus playas, que podrían ser una fuente de riqueza. Allí se pide una planta hotelera, apartamentos turísticos, zonas residenciales. También en el paseo marítimo se podría crear riqueza con establecimientos de calidad, pero la situación de las playas es un freno. La decisión de la alcaldesa de acoger las competencias de Playas y Medio Ambiente tiene ese sentido. El proyecto de San Pedro está muy avanzado y creo que todos los esfuerzos tienen que ir encaminados a resolver el problema de las playas. Hay que convertir a San Pedro en un centro turístico de primer orden. Hay que seguir apostando por la senda litoral, por el paseo marítimo y hacerlo más atractivo.

-¿El nuevo PGOU incluirá entonces desarrollo hotelero?

-Hay que mantener un equilibrio con los equipamientos públicos, las áreas verdes, que son fundamentales. Esa zona se ha diseñado bien. A diferencia de Marbella, que hacia el sur no tiene ninguna posibilidad de desarrollo, San Pedro las tiene. Ahora estamos en un momento en que se va a diseñar de nuevo la ciudad, el San Pedro del siglo XXI. Es un gran momento para que haya un equilibrio entre esos equipamientos públicos, zonas verdes y deportivas, zonas residenciales, con un modelo sostenible, mejores infraestructuras, zonas comerciales y desarrollo hotelero. Hay una oportunidad histórica.

-¿En Guadaiza qué hay que hacer?

-Guadaiza es propiedad privada y tiene limitaciones, ya que está junto al río Guadaiza y es zona inundable. La propiedad intentará ver, lógicamente, los aprovechamientos urbanísticos, zonas comerciales, pero a mí me gustaría que fuera de forma sostenible. Yo creo que hay que apostar por un equilibrio, un modelo de ciudad horizontal, más que vertical. Ahí está también la finca La Caridad, que hemos recuperado por la sentencia del 'caso Malaya. Son más de 80.000 metros cuadrados para dotar a San Pedro y a la ciudad de un gran equipamiento deportivo. Y creo que ese equipamiento no debe ser patrimonio de San Pedro, debe ser patrimonio de la ciudad. Marbella carece de un estadio municipal acorde con esta ciudad, no tiene pista de atletismo, no tiene un palacio de deportes en condiciones. Creo que en infraestructuras deportivas tenemos una asignatura pendiente.

-¿Cuál va a ser el papel de los otros dos concejales que estarán en la Tenencia de Alcaldía?

-Para mí va a ser fundamental porque son muchas áreas. Begoña Rueda va a ser la responsable de las políticas sociales, que no es sólo Bienestar Social sino también las asociaciones de vecinos, participación ciudadana, con los jóvenes, las reclamaciones, las sugerencias. Tiene que ver con escuchar. Y Javier Mérida, con sus experiencia en deportes, que es fundamental. Más de la mitad de los clubes deportivos de la ciudad están en San Pedro. Esto no va a ser una estructura piramidal, sino un equipo. Es la primera vez en la historia que San Pedro tiene tres concejales ocupándose de sus problemas. Pero no somos tres, sino 14. La alcaldesa y 13 concejales.