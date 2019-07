Myriam Herrera: «Sentimos que hemos conseguido crear una red fuerte y consolidada de apoyo a la empresaria» Herrera, este viernes, en un momento de la entrevista. / A. Paz La Red de Emprendedoras de Marbella cumple 10 años de lucha en favor del colectivo, cuyo principal handicap, denuncian, sigue siendo la conciliación familiar NIEVES CASTRO Marbella Domingo, 7 julio 2019, 23:43

La Red de Emprendedoras de Marbella (REM) está de aniversario. Cumple una década. La presidenta, Myriam Herrera, hace un balance del crecimiento experimentado por esta asociación, pionera en la provincia de Málaga en la comunicación y visibilización de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

–¿Cuál ha sido el principal logro del colectivo en este periodo?

–Consideramos que en todo este tiempo son muchos los logros para nosotras. Constituyó un momento importante el año 2012, cuando REM da un paso más y se integra dentro de la BWP, Federación de Empresarias y Profesionales, la federación más antigua e importante de mujeres profesionales a nivel internacional con clara vocación de compartir talento, valores y riqueza a la sociedad. Pasando desde entonces a llamarse REM-BPW Costa del Sol y Campo de Gibraltar. Esta Federación fue creada a nivel internacional en 1930 por la doctora Lena Madesin Phillips para desarrollar el liderazgo de las mujeres a nivel mundial. Es una de las redes de mujeres más influyente a nivel internacional de empresarias, ejecutivas, lideresas influyentes, jóvenes emprendedoras y profesionales, estando presente en los cinco continentes y más de 100 países, teniendo la condición consultiva en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y la condición de participante en el Consejo de Europa.

–¿Y qué cambió con esta inclusión?

–Desde el año 2013 y a raíz de la entrada de la asociación en la Federación Internacional BPW se empiezan a crear sinergias y una especial sensibilización de la asociación con la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella para la reivindicación del Equal Pay Day (Día para la Igualdad Salarial: 22 de febrero) siendo pioneras en la provincia de Málaga en la celebración, comunicación y visibilización sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres.

–Hablemos de la otra cara de la moneda, ¿en este periodo ha habido fracasos?

–Como en todo proyecto, ha habido momentos duros, yo no los llamaría fracasos, hay que tener en cuenta que la crisis económica que azotó este país hizo mella en muchas empresarias que se vieron obligadas a cesar en su actividad o a reinventarse. Para las juntas directivas que lideraron la asociación en el momento más agudo de la crisis fue difícil compaginar ese complicado momento económico de sus empresas con la labor generosa de reenfocar la asociación. Creo que todo ello nos hizo sacar lo mejor de nosotras para que este proyecto siguiera siendo viable y se convirtiera en lo que REM es hoy.

–¿Qué balance hace del trabajo realizado en estos 10 años en la Costa del Sol?

–Estamos muy satisfechas y orgullosas de nuestra asociación, sentimos que hemos conseguido crear una red fuerte y consolidada de apoyo a la empresaria y en muchos casos una referencia importante para todas aquellas mujeres emprendedoras que inician una actividad empresarial.

–¿Cuántas socias conforman la red en la actualidad?

–En la actualidad somos 119 socias y empresarios colaboradores en total contando con las tres delegaciones de Marbella, Estepona y Campo de Gibraltar. REM posee una página web actualizada (http://redemprendedorasmarbella.com/), donde tiene detalladas todas las actividades, eventos, talleres y hasta memorias anuales de actividades desde su inicio y un calendario con todo lo que está por venir, un directorio de asociadas con sus contactos y la especialidad de su empresa, así como una reseña de quiénes son las asociadas de REM.

–REM es la primera asociación de BPW en España que recoge la figura del empresario colaborador. ¿Cómo ha sido la respuesta entre los hombres?

–De entrada nos cuesta un poco más incorporar socios que socias, lo cual es natural por la naturaleza propia de la asociación, sin embargo, una vez que se hacen socios están encantados, en mi opinión al ser menos numerosos tienen mayor visibilidad y por tanto mayores oportunidades de generar sinergias. Las socias acogieron muy bien esta medida y esperamos seguir creciendo en incorporaciones masculinas.

–¿Son distintas hoy las dificultades de la mujer emprendedora a la hora de acceder al mercado laboral con respecto a las del hombre emprendedor?

–Yo creo que de entrada los emprendedores y emprendedoras tienen las mismas oportunidades en cuanto a programas de ayuda se refiere, sin embargo, encontramos que un porcentaje alto de las emprendedoras después de realizar los programas no terminan de emprender, es ahí donde la asociación puede hacer un papel de apoyo para facilitar la implantación de estas empresas en el mercado laboral.

–¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentran ellas?

–Desde nuestra perspectiva la principal dificultad de las emprendedoras continúa siendo la conciliación familiar, en los últimos años hemos visto quebrar dos empresas socias por este motivo. Sería, por tanto, necesaria una mayor implicación de la Administración Pública en este sentido, con mayor formación a la empresaria y programas de ayuda.

–¿Cómo nace REM en la zona?

–REM nació en 2009 y conforma una red de apoyo y promoción para las empresas asociadas desde Málaga a Campo de Gibraltar. Es una asociación de mujeres empresarias, profesionales y emprendedoras de la Costa del Sol gracias a la iniciativa de varias mujeres de la zona que apostaron por unir fuerzas y utilizar las sinergias que surgieron entre ellas. Con clara vocación de fomentar el marketing relacional, conocido como 'networking' y plantar cara a la crisis que se estaba viviendo a través de la colaboración y la cooperación. REM es, sin duda, un claro ejemplo de que la unión hace la fuerza. En los tiempos que corren, es indispensable interactuar, y con esta idea REM ofrece una plataforma perfecta a las mujeres que buscan darse a conocer y crear sinergias empresariales de beneficio mutuo.

–¿Qué le llevó a usted, en concreto, a unirse a estas mujeres?

–Yo conocí REM en la primera reunión que se hizo en Sotogrande, me gustó mucho el formato que utilizaban para relacionarse, crear oportunidades de negocio y sobre todo el espíritu de hermandad. Entonces me apunté a la siguiente reunión de networking que tuvo lugar en el Hotel Vincci Estrella del Mar, allí conocí a mujeres muy interesantes que me aportaban muchísimo, muchas de ellas se convirtieron en grandes compañeras de viaje en la ilusionante aventura de dirigir esta asociación. Sólo puedo decirle que después de esta reunión no pude dejar de ir nunca a los encuentros y eventos de REM.