Marbella autoriza este año la mitad de artistas callejeros Taller de papiroflexia o caricaturas son solo algunas de las actividades que se ofrecen en la localidad MARÍA GONZÁLEZ Domingo, 1 septiembre 2019, 00:53

Frente a un puesto de camas elásticas se encuentra José Campos Martín, un reconocido pintor vizcaíno que ha expuesto y vendido cuadros en varias galerías de renombre. Tras más de 60 años pintando y más de 30 dedicándose exclusivamente a los retratos, ha decidido hacer una parada en el paseo marítimo de Marbella, como él dice, «por mera curiosidad». Campos trae consigo unos folios plastificados con su biografía, para mostrársela a aquellos clientes interesados en algunas de sus obras. «He decidido probar suerte aquí y de momento me sale rentable, estoy vendiendo cuadros y haciendo retratos por encargo», cuenta el pintor, que a sus 75 años de edad y tras haber recorrido medio mundo, reconoce que la profesión está peor que nunca. «Antes se vendía más, más caro y mejor». Campos es uno de los 16 artistas de calle que cuentan con autorización municipal este año, la mitad que en 2018.

En el Paseo de la Alameda encontramos a Samuel Flores, que llegó a Marbella desde Santiago de Chile hace tan solo un año y que también por primera vez ha solicitado el permiso para poder realizar su taller de papiroflexia. Flores a pesar de llevar tan solo doce días en las calles ha doblado más de 1.200 papeles. «En lo poco que llevamos hemos doblado, más o menos, 100 papeles al día, para mí es una muy buena cifra».

«Trabajar de esto me permite tener más tiempo libre y además gano más que antes»

Flores se inició en mundo del origami o papiroflexia cuando era pequeño. Tras acabar sus estudios decidió ampliar sus conocimientos en una escuela de arte experimental de la capital chilena. En ella aprendió a trabajar con diversos materiales como el metal o el plástico, pero a él lo que le gustaba realmente era trabajar con papel. El artista chileno lleva más de 20 años enseñando esta técnica milenaria, que como él explica no solo consiste en doblar papeles. Gracias a esta técnica ha podido representar 'La Cenicienta' o 'El Patito Feo' y fundar en su ciudad natal un club propio de origami, esperando poder hacer lo mismo en Marbella.

Campos y Flores no son los únicos que muestran arte creado con las manos, pero sí son los únicos en sus campos. Al contrario que ocurre con José Manuel Álvarez y con Jorge Raúl Ganderatzi, dos caricaturistas que llevan varios años dibujando y haciendo reír a los turistas que recorren el paseo marítimo. Álvarez trabajó como diseñador gráfico en una empresa durante varios años, pero decidió dejarlo para centrarse en lo que le gustaba realmente, las caricaturas. Desde hace cuatro años se dedica exclusivamente a realizarlas en el paseo durante los meses de junio y septiembre, combinándolo en invierno con bodas y eventos, como la Final de la Copa del Rey o en el Festival de Cine de Málaga. A pesar de no haber estudiado Bellas Artes, el diseño gráfico ha sido para él una parte fundamental en el desarrollo de esta actividad. «Aprender a hacer caricaturas ha sido más por mi cuenta, pero he podido aplicar lo aprendido en el diseño gráfico».

Álvarez no se arrepiente en absoluto de haber dejado su anterior trabajo para dedicarse fundamentalmente a realizar arte en la calle. «Me gusta la inmediatez, me gusta que tú comiences un trabajo y que en diez minutos ya lo hayas acabado. En cambio, con el diseño gráfico todo es mucho más denso y largo». Asimismo, confiesa que este nuevo trabajo le es más rentable económicamente. «Esto me permite tener más meses al año libre y a día de hoy gano más que en mi anterior trabajo», explica el caricaturista. Él pasa la mitad del año en Córdoba con su familia y la otra en Marbella, de la que dice ser ya su segunda casa. «La clientela que tengo aprecia mi trabajo y me respeta, aunque existe algún tabú por parte de una minoría por ganarte la vida en la calle».

Esta idea la comparte su colega de profesión, Jorge Raúl Ganderatzi, argentino de nacimiento que lleva más de 35 años trabajando en Marbella y Puerto Banús. «Esto es cachondeo, yo le tomo el pelo a la gente y la gente me lo toma a mí. Las personas que tú pintas están felices porque están de vacaciones. Esto me apasiona y además solo trabajo tres o cuatro meses al año, es fantástico», reconoce.

Reparto

Pero no todos los artistas callejeros viven del dinero que consiguen trabajando en la calle, este es el caso de Jazmín Fernández y David González, dos ex músicos callejeros que actúan en la vía pública contratados para animar algún evento, como por ejemplo, la feria del Libro de Marbella. «Seguimos trabajando en la calle, no ponemos la gorra, pero sí que hacemos calle porque la animamos», relata González. A pesar de que no se arrepienten de la decisión que tomaron hace ya algunos años de abandonar la 'gorra', si que extrañan esa libertad de «poder hacer lo que quieras». Ambos, subrayan, por otra parte, el reducido número de artistas en las calles. «En mi opinión hay muy pocos, nunca he visto una ciudad con tan pocos», critican.

Según el plan de artistas 2019 de Marbella, este año se han autorizado ocho músicos, un mimo y siete 'silenciosos', todos en el distrito Marbella Oeste. El pasado año se otorgaron un total de 32 permisos, 24 de ellos en Marbella, cinco en San Pedro y tres en Puerto Banús.