Romero subraya que no caben recursos contra el auto que anula la suspensión cautelar de los directores generales N. CASTRO MARBELLA. Martes, 17 julio 2018, 00:22

El Gobierno de Ángeles Muñoz valoró ayer el auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), adelantado este sábado por SUR, en el que se acuerda estimar los recursos de reposición planteados y anular la medida de suspensión cautelar dictada por esta misma Sala contra la designación por parte del equipo de gobierno de 11 directores generales. El portavoz municipal, Félix Romero, subrayó que no caben recursos contra esta decisión del Tribunal que deja sin efecto la medida acordada el pasado 19 de marzo a solicitud del grupo municipal socialista.

Tal y como publicó este diario, la Sala de lo Contencioso del TSJA deja sin efecto el referido auto, denegando la medida cautelar solicitada por los socialistas. En concreto, el PSOE había pedido la suspensión cautelar de la vigencia y aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de Coordinadores y Directores Generales del Ayuntamiento, en la que se recoge el catálogo de los puestos con los requisitos exigidos, así como el acuerdo que aprueba las bases para su nombramiento.

«Con todas las cautelas, porque estas cuestiones han de ser estudiadas muy profundamente, entiendo que en el ámbito de la suspensión de un acto ya no caben más recursos», explicó el portavoz, quien reconoció que esta decisión judicial afecta solo a la medida cautelar de suspensión acordada en su día y no al fondo de la causa, tal y como se apresuraron a recordar desde el grupo municipal socialista. Es más, el concejal del PSOE Manuel García afirmó que resulta «un despropósito» que el equipo de gobierno «saque pecho por un asunto que sigue adelante».

Para Romero el auto «demuestra que tanto el reglamento como el proceso fueron conforme a ley, sometidos a un procedimiento de selección». No obstante, subrayó que el equipo de gobierno entiende que un procedimiento judicial no termina hasta que no es firme. Por ello, criticó que con el auto de suspensión cautelar, que ahora se anula, el Partido Socialista manifestara públicamente que los directores generales dejaban de serlo desde el momento en el que el Consistorio tenía constancia del mismo, que no podían actuar como tales, ni firmar ni acceder a ningún tipo de documentación, y que llegara a advertir, incluso, que podían estar cometiendo un delito de prevaricación.