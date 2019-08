La resistencia del casco antiguo

Marbella cuenta con siglos de historia, que guardan y reflejan los cambios sufridos durante el paso de los años. Lo mismo ocurre con sus primeros negocios, la mayoría situados en el casco antiguo de la localidad, que debido a los recientes cambios que experimenta la ciudad, han puesto en peligro años de historia y recuerdos.

En los últimos años, los negocios del casco antiguo de Marbella se han visto afectados por diversos factores. El más grave, la construcción de grandes parques comerciales que atraen a los residentes con su gran variedad de ofertas, así como por sus grandes aparcamientos gratuitos. Asimismo afecta la proliferación de negocios de escasa calidad, provocando así una devaluación de las antiguas tiendas del centro. El 'boom' de la hostelería ha sido la puntilla. «Las mesas en esta calle ocupan toda la acera y la gente no puede pasar», explica Ángeles Martín, dueña de la histórica droguería La Sevillana, situada en la calle Tetuán. Martín manifiesta que, debido a las escasas ventas en verano, muchos locales están echando el cierre en invierno.

Algunos de los negocios supervivientes a estos avatares son Modas Cerván, Cestería Puerta del Mar y Cayetana Baby. Establecimientos con más de 50 años de historia, que luchan actualmente por mantenerse abiertos.

Mariana Cerván - Modas Cerván. Fundada en 1962 «En el casco antiguo nada más que se trabaja en verano»

María del Carmen Cerván, copropietaria del establecimiento / M. G.

Modas Cerván, situada en la calle Fortaleza, lleva 58 años vendiendo ropa para los más pequeños, aunque como explica una de sus dueñas, Mariana Cerván, no siempre ha sido así. «Antes vendíamos ropa para adultos, pero decidimos poner ropa para niños nada más, porque debido a la construcción de los grandes almacenes nos tuvimos que especializar». Mariana Cerván decidió tomar esta iniciativa junto a su hermana cuando abrió el centro comercial La Cañada. Eso sí, con su máxima por bandera: apostar por prendas de calidad. «Lo que tengo son cosas de artesanía hechas en España», relata.

A pesar de haberse especializado en el público infantil, la situación ha empeorado en los últimos años, teniendo que depender, en su mayoría, de lo vendido entre los meses de julio y agosto.

Cierre programado

«Después de esos meses nos quedamos aquí la gente de Marbella, y ya no hay nada que vender», cuenta Cerván, que pese a todo siempre ha mantenido el negocio abierto. Hasta ahora... El verano de 2019 acaba, y con él Modas Cerván, tras llevar casi 60 años en la brecha. «Cerramos porque se van a hacer obras en todo el edificio y nos han dicho que van a llevar más de un año y medio. Entonces no me compensa seguir y tener que montar la tienda dentro de dos años».

Paqui Lanza - Cestería Puerta del Mar. Fundada en 1930 «Los grandes almacenes me han afectado bastante»

Paqui Lanza, dueña de la Cestería Puerta del Mar. / M. G.

Paqui Lanza regenta uno de los negocios más antiguos del casco antiguo, La Cestería Puerta del Mar, que recibe su nombre gracias a la antigua entrada de la muralla musulmana. En sus inicios, allá por los años 30, la cestería ubicada en una de las esquinas de la Plaza José Palomo, era una verdulería y frutería. ¿Pero entonces por qué evolucionó a cestería? La propietaria explica que en la tienda como no había bolsas de plástico, como actualmente, para que la gente se pudiera llevar la compra vendía cestas de mimbre. Actualmente Paqui Lanza ofrece además de cestas, sombreros y bolsos de mimbre cien por cien artesanales.

Aunque ella lleva a cargo del negocio desde 1996, ha sido testigo de los cambios que ha sufrido el casco antiguo en las dos últimas décadas. «A mí me afectó bastante que abrieran los grandes almacenes porque la gente de Marbella dejó de venir al casco antiguo a comprar. Ahora únicamente los turistas son los que vienen a disfrutarlo». Aunque no solo tiene como competencia a los grandes establecimientos, sino también a algunos locales del centro. «En verano, en casi todas las tiendas también ponen expositores con sombreros. En los establecimientos de souvenir los venden, en la playa también. La diferencia es la calidad, ya que la mayoría de ellos provienen de grandes proveedores que abaratan costes a base de la calidad de los productos y el empleo».

Pepi Lima - Cayetana Baby. Fundada en 1967 «Nosotras sobrevivimos gracias al turismo extranjero»

Isabel María López, encargada de la tienda Cayetana Baby / M. G.

Cayetana Baby es una de las tiendas más antiguas situadas en la calle Huerta Chica. Su dueña, Pepi Lima, lleva más de 52 años a cargo del negocio. Debido a la edad, ya no puede atender y preparar los pedidos como antes, por lo que su hija, Isabel María López, es la encargada de ello. A pesar de que actualmente su negocio está destinado a un público extranjero con alto poder adquisitivo, no siempre ha sido así. «Al principio vendíamos ropa de bebé. Después, decidimos poner una tienda de souvenirs, pero mi hija cuando se hizo a cargo del negocio decidió volver a poner una tienda de ropa infantil». Actualmente, la gente del pueblo no suele comprar en su establecimiento debido al alto coste de las prendas, ya que han decidido especializarse para destacar en el mercado. «Cuando volvimos a vender ropa comenzamos con cosas asequibles y hemos ido subiendo de categoría, y ahora mismo es todo de artesanía, sobre todo, talleres de España y algunas firmas italianas».

Pero 'Cayetana' no pasa por su mejor momento, ya que, según dice, debido a los grandes almacenes y a la bajada del poder económico de los turistas que visitan el centro de la ciudad, su negocio se ha visto afectado notablemente. «Dependiendo de como vaya este año, porque, claro, no es cuestión de verano sino de final de año, seguiremos y si no, pues entonces iremos pensando otra cosa. Porque los negocios tienen que dar dinero».