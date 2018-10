Un recurso en Benalmádena, detonante de la ruptura

El motivo esgrimido por el PP para romper el acuerdo en la Mancomunidad tiene su origen en un recurso interpuesto ante el Juzgado número 4 de lo Contencioso-Administrativo de Málaga por parte de Emabesa, la empresa mixta de aguas de Benalmádena.

Según la documentación que obra en poder de este periódico, la sociedad (al 50% entre el Consistorio y FCC) no estuvo de acuerdo con la devolución del canon del agua ordenada por la Junta que afectaba a últimos cuatro años. En su criterio, ello no debería abarcar solo a los años 2011-2015, sino que la citada devolución se debería efectuar desde 2008, cuando se comenzó a cobrar este canon de forma irregular.

Tras realizar diversas alegaciones a Acosol -que fueron rechazadas-, Emabesa decidió presentar el recurso ante el Juzgado. Así, sostienen que los afectados solo conocieron las irregularidades en 2015, por lo que les resultaba «imposible» haber reclamado antes. «No consideramos que haya prescrito», argumentan.

De esta manera, desde Emabesa insisten en que la reclamación tiene su base en que ha perjudicado a los usuarios del servicio, y que por tanto -y ante la postura inamovible de Acosol- no tenían otra opción que seguir adelante con la reclamación.

Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, señaló ayer a este periódico que en ningún caso ordenó efectuar esta reclamación. «Emabesa es una entidad independiente; una empresa mixta que toma sus propias decisiones», aseguró.

A pesar de ello, Navas dijo apoyar esta decisión porque es un cuestión de justicia. «Si los vecinos han pagado más dinero o no se le ha devuelto lo que han pagado de más, Emabesa no tiene más que reclamar por todas las vías posibles. El pleno aprobó además esta decisión, por lo que no podemos sino defender el recurso en el Contencioso», sentenció.