El PSOE reclama al Gobierno local tener acceso al expediente sobre la adquisición del edificio de Urbanismo Emma Molina, José Bernal e Isabel Pérez. :: josele-lanza Los socialistas advierten de que llevarán al juzgado que no se les permite acceder a la información si no la obtienen este mismo viernes MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:09

El PSOE reclama al equipo de gobierno tener acceso al expediente con los detalles de los pasos que hasta ahora se hayan dado para la adquisición de las cuatro plantas superiores del edificio de la sede de Urbanismo. El portavoz José Bernal se refería ayer al caso bautizándolo como «trama» y sembrando todo tipo de dudas sobre el asunto. Indicó que, como «concejales de la oposición, tenemos derecho a conocer la información sobre este tema» , y por ello, dijo, si mañana viernes no disponemos de los datos reclamados, «daremos parte al juzgado de que no se nos facilita», dijo. En una comparencia en la que estuvo acompañado por la edil Isabel Pérez y la concejala socialista en Estepona, Emma Molina, Bernal planteó varias preguntas de las que espera respuesta: «si ha existido la comisión de Hacienda a la que no hemos sido convocados y en la que según el señor Garre se ha debatido el asunto»; si la adquisición se hará con fondos obtenidos de los casos de corrupción, si el Ayuntamiento paga alquileres por uso de espacios dentro del edificio, y, sobre todo, la valoración que se haya hecho de las instalaciones que se quieren expropiar. «Queremos la valoración, pero la queremos firmada por el jefe del Servicio de Patrimonio y los habilitados, si no tendrán que darnos explicaciones», indicó el edil para quien este asunto es «una trama entre amigos para solucionarle el problema del edificio de Urbanismo al alcalde de Estepona».

El socialista, que ayer vinculó a Pedro Román con la sociedad propietaria del inmueble, insistía ayer en que no se trata de una expropiación sino «de un convenio expropiatorio que vincula a las dos partes a llegar a un acuerdo».

Igualmente incidió en que el edificio a día de hoy es «irregular». «El edificio no es ilegal porque se normalizó, aunque en origen fuera ilegal. Pagaron (la propiedad) una compensación en suelo, ellos a su vez recibieron una compensación económica del Ayuntamiento, con ello buscaron un equilibrio y con eso se normalizó el edificio. Pero cuando se anula el plan de 2010 el suelo pasa a ser Equipamiento Sistema General y lo que hay en esas cuatro plantas son oficinas, y nos encontramos que la calificación no es la del suelo y, por tanto, son irregulares. Estos, como otras 30.000 viviendas que quedaron como irregulares en el municipio tras la anulación del plan de 2010».

Para el equipo de gobierno municipal, estas declaraciones son «contraria a la jurisprudencia urbanística, a las directrices del equipo de expertos y hasta a sus (de Bernal) propios criterios». El edil Félix Romero respondía que «resulta increíble que los socialistas sean capaces de mentir hasta este punto, cuando saben perfectamente que ese edificio, cuyos terrenos están identificados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 como Sistema General de Equipamiento Institucional, se regularizó en marzo de 2015 tras cumplir con las cargas urbanísticas impuestas para su normalización. Y saben perfectamente que la anulación del Plan de 2010 no invalida los expedientes de normalización ni las licencias otorgadas durante su periodo de vigencia porque así lo recogían además los criterios establecidos por el equipo de Gobierno presidido por el señor Bernal y aprobados en Junta de Gobierno Local el 1 de diciembre de 2015».

Romero añadió que igualmente el dictamen del equipo de expertos en relación con la anulación del Plan de 2010 «es contundente y deja de nuevo en evidencia al PSOE». «El informe recoge jurisprudencia en este sentido y decreta que la nulidad del Plan no afecta a la eficacia de los actos administrativos firmes que no tengan consideración de sancionador», destacó el portavoz municipal, que reiteró que el inmueble está normalizado.