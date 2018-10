El PSOE pide explicaciones por la no celebración aún del Día del Pedal SUR Domingo, 28 octubre 2018, 00:39

marbella. La concejala del Grupo Municipal Socialista Blanca Fernández ha pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre la no celebración aún del Día del Pedal en Marbella. En un comunicado, la edil dice haberse hecho eco de las quejas de clubes y vecinos de Marbella «que han denunciado que este año no se celebrará el Día del Pedal». Fernández asegura que los clubes que lo organizan están «especialmente descontentos con la no convocatoria de un evento que contaba con gran aceptación por parte de la ciudadanía».

El Día del Pedal se ha celebrado tradicionalmente en el mes de septiembre, con motivo de la Semana de la Movilidad, y en esta ocasión no ha sido así, «en teoría argumentando que en el mes de septiembre había muchos eventos. Sin embargo, a día de hoy todo parece indicar que no se trata de un simple retraso, sino de que el Ayuntamiento ha decidido no impulsar este evento que contaba con una amplia participación y la implicación de muchos clubes y particulares», indica.

La cuestión ya fue planteada desde el grupo socialista en el pleno del pasado viernes durante el turno de ruegos y preguntas. Entonces, el concejal del PP Manuel Cardeña respondió que el evento «se ha retrasado por la tramitación y elaboración de pliegos del concurso público para su organización».