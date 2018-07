PSOE e Izquierda Unida piden a OSP que vote en contra Reunión del PSOE tras la comisión informativa / JOSELE-LANZA Los dos concejales de OSP serán claves para decidir si se aprueba en el próximo pleno la polémica adaptación del PGOU de 1986 a la LOUA DANIEL DOLS MARBELLA. Sábado, 21 julio 2018, 00:04

La polémica con las lindes entre Marbella y Benahavís fue ayer la protagonista de la agenda política. Tras celebrarse la comisión informativa de Urbanismo, el PSOE volvió a reclamar a Opción Sampedreña (OSP) que en el pleno de la próxima semana vote en contra de la aprobación de la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 a la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOUA). Según el PSOE, el PP pretende aprobar un documento que no está expuesto públicamente a través de un corrección de errores que situaría en Benahavís los 170.000 metros cuadrados de Vega del Colorado. Una extensión polémica que se ubica en Marbella según la aprobación de 1873.

El portavoz socialista, José Bernal, aseguró ayer que si los dos concejales de OSP, Rafael Piña y Manuel Osorio, no votan en contra en el próximo pleno del 27 de julio «San Pedro tendrá 170.000 metros cuadrados menos y a los señores Piña y Osorio les costará mucho explicar qué ha ocurrido ahora y qué ocurrió la noche de la moción de censura». Bernal también confirmó que se reunirán con los grupos políticos de la oposición y las plataformas anti deslindes para estudiar cómo detener la aprobación de los documentos en el próximo pleno, aunque dejó recaer la decisión final sobre los dos concejales de OSP: «Si ellos quieren ser coherentes con el discurso que tuvieron durante tanto tiempo de que 170.000 metros cuadrados no se fueran a Benahavís, tienen que votar en contra. Si ellos quieren mantener una imagen de integridad en este municipio, tienen que votar en contra». Para Bernal aún no es tarde para corregir esta «grave» situación y ha instado a OSP a replantearse su voto.

Por su parte, Piña ya anunció que OSP, tal y como hizo ayer en la comisión informativa, se mantendrá con el PP en el pleno del día 27 y le dará su apoyo. Al teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara le parecieron suficientes las explicaciones dadas por la concejala de Urbanismo, Kika Caracuel, y así se ha venido confirmando a lo largo de la semana: «O estamos con la ley o con el rifirrafe político», ha dicho Piña en referencia al documento de la Junta de Andalucía al que se remite el Ayuntamiento para justificar el cambio de las lindes que critican los socialistas. En dicho documento se dice que únicamente podrá incluirse una línea de delimitación del término municipal, «que es la del PGOU del 86 vigente», ha recordado Caracuel.

El otro grupo político que también se ha pronunciado es Izquierda Unida (IU), que ha anunciado su voto en contra y que se sumará a las reivindicaciones de las plataformas anti deslindes: «La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha delimitado con ladrillos la nueva linde para delimitar los términos municipales de Marbella y Benahavís con el objeto de defender intereses particulares por encima del interés común de los vecinos». Además, en la linea del PSOE, pidieron el voto en contra de OSP y que, de no ser así, «quedarían en evidencia que los intereses económicos han podido ser uno de los motivos impulsores de la moción traición del pasado mes de agosto». Desde IU aseguraron que «no entenderían» que OSP, socio de gobierno, votará a favor en el próximo pleno.