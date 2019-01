El PSOE exige que se aclare el futuro de las viviendas irregulares en Marbella Isabel Pérez y José Bernal. :: josele-lanza Bernal acusa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de ocultar la realidad por motivos electoralistas HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Viernes, 11 enero 2019, 00:03

El grupo municipal socialista en Marbella ha reclamado al equipo de gobierno que explique cuál va a ser el futuro de las miles de viviendas irregulares. Lo ha hecho tras señalar que los responsables municipales están ocultando la realidad a los vecinos propietarios de esos inmuebles por motivos electoralistas.

En una comparecencia conjunta, el exalcalde José Bernal y la exedil de Urbanismo Isabel Pérez han criticado la falta de explicaciones sobre este asunto y exigieron que el Ayuntamiento de Marbella las dé antes de que licite la redacción del Plan General. «Para sacar a licitación la redacción del PGOU tiene que estar resuelto el gran problema por el que se anuló el Plan de 2010», enfatizó.

Bernal recordó que ya se ha hecho un informe jurídico que explica cuál es la situación que debe afrontarse y reclamó al equipo de gobierno que dé explicaciones a los afectados. Este estudio -recordó- se encargó para fortalecer el próximo PGOU y para determinar cómo se podía dar solución a las viviendas construidas irregularmente durante el gilismo.

Bernal destacó que lo que señala en ese informe el grupo de catedráticos que lo redactó es irrefutable. «Son los principales expertos de este país», recordó.

Sin embargo, señaló, una vez concluido ese trabajo no ha habido posicionamiento por parte del equipo de gobierno. «No tenemos respuesta, y cuando no hay respuesta es que no tienen una solución para estas viviendas; van a sacar un pliego sin que se contemple qué va a pasar con esos miles de viviendas irregulares y esos cientos de viviendas ilegales», señaló.

El concejal socialista destacó que el informe indica las diferentes situaciones a las que se enfrentan esas viviendas y formula propuestas claras. «Es una casuística amplia, a lo mejor se le pueden dar soluciones a unos y a otros no y buscar diferentes vías, pero no sabemos qué ocurre», dijo.

Para Bernal, lo que sucede es que de cara a unas elecciones municipales, que se celebrarán dentro de poco más de cuatro meses, los miembros del equipo de gobierno «no quieren decir que esto va a ser un problema y que muchas viviendas, posiblemente miles, se van a quedar sin regularizar».

El exalcalde aseguró que durante sus dos años de gobierno el Partido Popular criticó la gestión urbanística y que ahora no dan ni soluciones y explicaciones. «Estos eran los que iban con la banderita de la regularización», ironizó. Por eso reclamó que el equipo de gobierno le explique a los propietarios de viviendas irregulares qué es lo que va a ocurrir. «Si hay una solución expresada en el informe, que la pongan en práctica; si no lo van a hacer, que lo digan, y si por el camino se va a caer alguno, que también lo digan, pero que no tengan a la gente bajo una mentira continuada», afirmó.

El portavoz socialista acusó al equipo de gobierno de realizar una gestión arbitraria del urbanismo, con trato de favor hacia algunos vecinos y empresarios. En ese sentido, aseguró que de la misma forma en que hay miles de viviendas a cuyos propietarios no se informa de cuál va a ser su futuro, a su grupo le consta que hay viviendas a las que se les intenta buscar una solución puntual. «La puerta principal del Ayuntamiento está siempre bloqueada y hay una puerta de atrás para amigos del equipo de gobierno a quienes se atiende de manera inmediata, poniendo recursos humanos y administrativos, eso lo saben los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella», dijo.

Los concejales socialistas aseguraron también que los plazos anunciados por el equipo de gobierno para la redacción del nuevo PGOU no podrán cumplirse y lo acusaron de «vender humo». La edil de Ordenación del Territorio, Kika Caracuel, adelantó que el equipo de gobierno municipal espera licitar la redacción este mes, adjudicarla en abril o mayo y poder contar con un avance del documento antes de que concluya este año.