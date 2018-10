El PSOE aún espera una explicación sobre su expulsión del gobierno de la Mancomunidad Miembros del grupo socialista, ayer en la Mancomunidad. :: j-lanza El portavoz socialista, José Antonio Gómez, asegura que nadie del Partido Popular le comunicó aún los motivos de la decisión HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:09

El PSOE todavía no sabe los motivos por los que ha sido expulsado del gobierno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. El portavoz socialista en la entidad, José Antonio Gómez, reveló ayer que la única noticia que han tenido sobre el asunto, además de la conocida a través de la prensa, ha sido una comunicación electrónica del pasado lunes en la que se informaba del cese de los tres miembros del PSOE que estaban al frente de delegaciones. El propio Gómez, que además de alcalde de Ojén es vicepresidente segundo de la Mancomunidad, no ha sido destituido aún de este cargo ya que esa decisión sólo puede tomarla el pleno del organismo, que aún no se ha reunido.

La presidenta de la Mancomunidad, Margarita del Cid, informó el pasado jueves de la expulsión del PSOE del gobierno multipartito de la entidad y adujo la supuesta deslealtad de los socialistas por un recurso presentado por la empresa de aguas de Benalmádena, donde gobierna el PSOE, contra la liquidación del canon elaborada por la empresa pública Acosol, dependiente de Mancomunidad.

Unanimidad

Gómez, ayer compareció junto al resto de los representantes socialistas en el organismo, destacó que este recurso fue interpuesto tras una decisión tomada en Benalmádena por unanimidad, incluidos los concejales del Partido Popular, por lo que considera que el PP ha recurrido a una mera excusa para justificar una decisión que sólo se explica en cuestiones electoralistas. «Quieren conseguir votos porque las encuestas les están dando peores resultados y están nerviosos», afirmó.

El portavoz socialista emplazó a los miembros de los otros grupos que participan en el gobierno de la Mancomunidad -Opción Sampedreña, Ciudadanos y Compromiso por Manilva- a decir si están dispuestos a continuar en estas condiciones compartiendo la gestión gobierno con los populares.

Gómez subrayó que ni Del Cid ni ningún otro miembro del PP le ha dado explicaciones acerca de los motivos de la decisión y que los únicos llamados que ha tenido de miembros de ese partido han sido de personas que le comunicaron en privado que no la comparten.