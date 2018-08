El PSOE denuncia el «absoluto abandono» del extrarradio

estepona. La candidata del PSOE a la alcaldía de Estepona, Emma Molina, denunció ayer el estado de «absoluto abandono» en el que se encuentran los barrios del extrarradio después de haber realizado una visita con vecinos de la zona este y oeste de Estepona.

La edil se ha quejado, entre otros puntos, de que las farolas «están deterioradas, rotas o directamente no existen»; que la maleza ocupa los acerados obligando a los peatones a transitar por los viales; que la suciedad está «incrustada en las calles porque no se limpian desde que no llueve»; que el servicio de transporte urbano es «muy deficiente» o de que las playas son «auténticos pedregales».

Molina recuerda que el alcalde se comprometió en campaña electoral a recepcionar estas zonas «sin que nada se ha hecho en este sentido». Y añade que «el Ayuntamiento tiene la obligación de ofrecer unos servicios de calidad a los esteponeros con independencia de donde vivan. Lo que no puede ser es que los vecinos del extrarradio sí que existan para pagar, pero no para tener infraestructuras públicas y servicios dignos».

El equipo de gobierno acusó ayer al PSOE de «mentir» respecto a este asunto pues argumentó que los socialistas se refieren a «urbanizaciones que no están recepcionadas por el Ayuntamiento y, por tanto, no corresponde al Consistorio el mantenimiento de esta zona». Les reprochó «el juego sucio» y recalcaron que la ciudad -desde el centro urbano hasta el extrarradio- «está mejor desde que este equipo de gobierno está al frente».