El PSOE de Marbella denuncia el abandono de los barrios tras el rechazo del Consistorio al Plan de Empleo de la Junta José Bernal, Blanca Fernández y Manuel Morales. / JOSELE Critican la negativa del equipo de gobierno a la subvención autonómica, «de la que se beneficiaban muchos vecinos de las zonas más necesitadas» ANDREA JIMÉNEZ Marbella Martes, 27 agosto 2019, 17:15

El PSOE ha asegurado que la barriada de la Plaza de Toros de Marbella está «abandonada» por parte del equipo de gobierno y ha criticado el rechazo al Plan de Empleo creado por el anterior Ejecutivo de la Junta de Andalucía, que «es una subvención importante para los vecinos de esta zona, ya que muchos de ellos podían acceder a un puesto de trabajo con este plan». Así lo ha asegurado el portavoz del grupo municipal socialista, José Bernal, que ayer visitó la barriada de la Plaza de Toros acompañado de los concejales Blanca Fernández y Manuel Morales.

Bernal ha apuntado que el rechazo al plan de empleo autonómico es «la demostración de la incapacidad y la desvergüenza del equipo de gobierno por abandonar una subvención muy necesaria, que daría trabajo a numerosas personas de la zona».

El edil ha afirmado que este barrio «sobrevive con los planes de empleo», y ha denunciado el estado del mismo. «Hay un pleno y total abandono en limpieza, seguridad y empleo por parte del equipo de gobierno, que ha desaparecido de aquí», ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que durante su etapa como alcalde se destinaron 6,4 millones de euros para los planes de empleo autonómicos y municipales. «Este plan de empleo era un buen servicio público para atender a muchos ciudadanos que tienen la necesidad de acceder a un puesto de trabajo».

Bernal ha hecho referencia a los datos de empleabilidad del municipio, y ha apuntado que la ciudad «va marcha atrás si se comparan con los datos de nuestra etapa al frente».

Morales, por su parte, ha afirmado que el barrio de la Plaza de Toros es uno de los que cuenta con mayor desempleo. «Este plan ofrecía la posibilidad de dar trabajo a mayores de 55 años o a jóvenes, y toda esa subvención se ha perdido».

En respuesta a los argumentos ofrecidos por el equipo de gobierno para rechazar este plan, el concejal ha asegurado que «es falso» que las ayudas no recaigan en los parados de Marbella. «Durante nuestra etapa de gobierno, nosotros hicimos el trabajo bien hecho y las gestiones pertinentes para que el cien por cien de los empleos fueran para los vecinos de la ciudad, no para personas de otros municipios».

Morales también ha criticado que el equipo de gobierno no aportara los tres millones de euros necesarios para la ejecución del plan. «Esta cantidad no debería ser un problema, porque no es un gasto estructural y no influye en retomar la senda de gasto». El edil ha confirmado que exigirán «responsabilidades» por este rechazo, y ha asegurado que ya se ha perdido más de un millón de euros en subvenciones, procedentes de los talleres de empleo y del Plan Orienta. «El PP no cree en este tipo de apuestas sociales, es la política que están llevando a nivel general», ha afirmado.

Asimismo, Fernández ha recalcado la falta de actuaciones en la barriada. «Hemos hablado con los vecinos y nos han trasladado que se sienten completamente desatendidos, porque hay una falta constante de limpieza», ha asegurado la concejala socialista.

Fernández también ha apuntado la necesidad de «mantenimiento diario» yla falta de seguridad en la zona. «Muchos de los empleos del plan rechazado se destinaban al mantenimiento de esta zona, por lo tanto esta decisión afecta doblemente a la barriada», ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado más atención a esta zona por parte del Consistorio. «Queremos que tengan un mayor apoyo, que se les escuche y se les atienda, con actuaciones globales que repercutan en la calidad de vida de todos los vecinos», ha explicado la edil.

Asimismo, ha pedido explicaciones sobre el programa ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión Social). «No sabemos que va a pasar con este otro plan de empleo, aún no se ha contratado a nadie y la subvención está encima de la mesa», ha asegurado.