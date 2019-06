Los profesionales de Justicia se manifiestan para exigir una nueva sede en Marbella La manifestación se ha convocado a las puertas del Juzgado de Primera Instancia de Marbella. / Josele Aseguran que la situación es insostenible y prevén movilizaciones junto a una recogida de firmas que busca implicar a la ciudadanía ANDREA JIMÉNEZ Miércoles, 5 junio 2019, 14:41

Unos 100 profesionales del ámbito judicial en Marbella se han manifestado esta mañana en una concentración togada para pedir una sede digna en la que ejercer. Abogados, procuradores, fiscales y órganos judiciales de la ciudad han participado en este evento, a la entrada del Juzgado de Primera Instancia, situado en la Avenida Arias de Velasco.

Francisco Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, ha asegurado que la ciudad necesita una nueva sede debido a su gran volumen de trabajo, ya que cuenta con más de 1.100 abogados, 14 órganos judiciales, casi 28.000 expedientes judiciales y 4.000 expedientes de justicia gratuita. «Es una ciudad importantísima judicialmente hablando, no podemos seguir con unas sedes judiciales absolutamente inapropiadas para Marbella», ha explicado el decano.

En este sentido, Lara también ha recordado que Marbella es una ciudad con «muchísimos más expedientes judiciales que muchas capitales de provincia de España, por lo que la necesidad es acuciante», y ha alertado de los problemas principales: «no podemos tener una sede que cada vez que llueve se inunde, en la que no hay archivos, salas para atender a las víctimas de violencia de género, o mesas para estar durante las guardias».

En relación a las palabras de la secretaria general para la Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres, que visitó la sede el pasado jueves y prometió buscar un nuevo edificio de alquiler mientras se licitaba el proyecto de la Ciudad de la Justicia, Lara ha asegurado que «son palabras vacías de contenido, referidas para todos los partidos judiciales, por lo tanto no hay un compromiso serio para avanzar en la sede judicial de Marbella. Se hará, pero no sabemos cuando, y no podemos esperar más». Asimismo, ha afirmado que «llama la atención que Torres se reúna con los jueces pero no con los abogados y procuradores, todos sufrimos esta situación en nuestro trabajo».

El decano ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se implique en esta causa. «Es un servicio público que se presta en condiciones absolutamente lamentables. Debemos exigir a las administraciones autonómicas y locales que inviertan en ello», y ha recordado que todos los años judiciales «concluyen con más expedientes abiertos que con los que se inician».

Estas movilizaciones se producirán por todos los partidos judiciales de la provincia que se encuentran en una situación similar, junto con una campaña de recogida de firmas. En Marbella ya se han conseguido 300, y Lara ha animado a los ciudadanos a que incluyan la suya. «No es una comparecencia de jueces, fiscales y profesionales, debe ser de los ciudadanos, para exigir que se aceleren todos los trámites para que Marbella cuente con un Palacio de Justicia acorde a sus necesidades».