«Por primera vez vamos a conseguir que en Manilva haya estabilidad política» Mario Jiménez. :: ch. m. El gobierno de Manilva tradicionalmente es resultado de pactos y no suele acabar los cuatro años. El nuevo equipo quiere romper con esta maldiciónMario Jiménez Alcalde de Manilva CHARO MÁRQUEZ MANILVA. Lunes, 24 junio 2019, 00:14

Compromiso Manilva (CM) y PSOE inician una nueva relación política con el pacto de gobierno en Manilva después de que en el pasado mandato estuvieran fuertemente enfrentados. Tras poco más de un año IU cambió de pareja y abandonó a los socialistas por CM.

- ¿Por qué en Manilva nunca hay mayorías y siempre se gobierna el Ayuntamiento a base de pactos?

- Es decisión de las urnas. Los ciudadanos lo quieren así. En esta ocasión ha habido casi un empate técnico entre IU y Compromiso Manilva (CM) y tercero ha quedado PSOE muy cerca. El PP ha quedado de forma residual en la corporación.

- Han distribuido las áreas de gobierno, ¿ha sido equilibrada entre los dos socios?

- Es resultado de una larga negociación y del consenso. No se han repartido delegaciones por partidos, sino que lo hemos hecho como un equipo. Se ha tenido en cuenta el perfil de los ediles y que todos estén cómodos y tengan su espacio. Es un gobierno al 50 por ciento porque cada uno tenemos cinco concejales. Yo asumo la alcaldía pero el PSOE va a tener el mismo protagonismo en el gobierno que CM.

- CM gobernó el pasado mandato con IU y tuvo enfrente a PSOE con una dura oposición. Su ahora socio de gobierno llegó a calificarlo como el peor alcalde de la historia de Manilva. ¿Confía en mantener una buena sintonía?

- Estando en el gobierno y en la oposición se cambia mucho de opinión. Por mi experiencia política he conocido pactos políticos de diferente índole. Cuando nosotros gobernábamos y ellos estaban en la oposición ellos tenían un criterio, pero ahora tenemos que ver. Formamos un buen equipo y vamos a trabajar pro Manilva con un acuerdo programático con 16 puntos consensuados procedentes de los dos programas electorales que vamos a llevar a cabo. Vamos a dar la talla en todos los sentidos: en eventos, en fiestas, en seguridad.

- Otro clásico de Manilva es que ninguna corporación termina el mandato de cuatro años. ¿Romperán esta maldición en esta ocasión?

- Las estadísticas están para romperlas. Estoy convencido de que va a ser así. Los ciudadanos también me lo dicen, pero creo que soy un alcalde tolerante, el PSOE va a tener su espacio, su 50 por ciento de peso en el gobierno, Diego José Jiménez va a tener su protagonismo, como no puede ser de otra manera. Creo que llevándolo así podemos conseguir por primera vez que Manilva tenga una legislatura tranquila y haya estabilidad política y seguridad jurídica en ese aspecto que también necesitan los promotores e inversores.

- ¿No teme que dentro de dos años se produzca una ruptura y que se una PSOE e IU o que CM vuelva con IU?

- Si pensara eso no habríamos pactado. El pacto ha sido sincero, entre dos fuerzas políticas maduras, con gente responsable. Si dijera lo contrario estaría haciendo algún tipo de estrategia.

- ¿Cuáles son sus retos para este mandato?

- En obras vamos a apostar por los aparcamientos en Sabinillas. Tenemos que poner en marcha, de una vez por todas, el de la ciudad deportiva, que tenemos cerrado. Y tenemos que hacer otro en la zona de poniente de Sabinillas. Vamos a remodelar el paseo marítimo de Sabinillas para conseguir un paseo más moderno, más abierto, con más luz. La senda peatonal Manilva-Sabinillas es otro de los acuerdos programáticos. También tenemos que construir un cetro de día para mayores que no tenemos. Reforzaremos la limpieza con un millón de euros anuales. Estos son los cinco compromisos que adquirimos ante notario. Además de cumplir con la estabilidad presupuestaria, acabar con la deuda, que es poca, y poder acceder a los Planes de Inversiones Financieramente Sostenibles, que nos van a permitir dar un salto de calidad para terminar grandes proyectos. Tenemos que recepcionar los viales de estas urbanizaciones y que los vecinos de estos núcleos se sientan más integrados en el pueblo.

- Hay temas de envergadura dependientes de otras administraciones.

- Así es. En materia de Educación vamos a reivindicar un cuarto colegio de Primaria si no se construye el de Casares Costa que ellos también están demandando y que beneficiaría a nuestros alumnos de la costa. También la integración de las urbanizaciones en la trama urbana. También tenemos que conseguir esta legislatura, sí o sí, el puesto central de la Guardia Civil. Y exigiremos las 24 horas sanitarias. Con estos tres temas estaremos apretando a las administraciones superiores.

- También está pendiente la recuperación de la playa de El Castillo y la dársena para barcos pesqueros en el puerto de la Duquesa.

- La recuperación de la playa es uno de nuestros grandes objetivos con los espigones transversales que hay que construir. Tenemos conversaciones con el Fondo de Desarrollo Pesquero del que tenemos una subvención concedida y vamos a solicitar para este año.

- ¿Y qué planes tienen para el planeamiento urbanístico?

- Ahora estamos con la revisión. Hemos presentado ante la Junta de Andalucía los informes medioambientales. Con los criterios que marca el POT y el crecimiento que nos marca vamos a unir Manilva con Sabinillas para que seamos un solo municipio y así daremos mejores servicios a todos los ciudadanos.

- Está usted inmerso en un proceso judicial como investigado en el caso del Hacho. ¿Puede esto afectar al desarrollo de su alcaldía?

- Los tres líderes, Antonio Barragán de IU, Diego José Jiménez de PSOE y yo estamos investigados. Esperemos que no afecte. Yo tengo mi conciencia muy tranquila. Todo lo que he hecho en política lo he hecho mirando por el interés general y en ningún caso por beneficio propio. Soy inocente de los cargos que se me imputan. Mis socios de gobierno conocen perfectamente mis circunstancias judiciales.

- Usted seguirá asumiendo la delegación de Seguridad. En los últimos meses se han repetido las intervenciones policiales con el desmantelamiento de redes de narcotráfico asentadas en Manilva. ¿Cree que esto pueda estar dañando la imagen del municipio?

- No es grato pero si es noticia que se están deteniendo, es buena noticia. Es que se está actuando. Cuando visité a la subdelegada del Gobierno en febrero ya me avanzó que iba a haber actuaciones, que se iba a incrementar la presión en la zona desde el Campo de Gibraltar hasta Marbella. Es bueno que se detenga a este tipo de mafias. No es buena imagen para el municipio pero siempre hay que estar apoyando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que sigan trabajando en esta línea.

- Estará deseando que no se repitan imágenes como las del verano pasado con narcolanchas llegando a las playas de Manilva entre los bañistas.

- Esperemos que no, porque eso no es bueno para nadie.

- ¿Tiene previsto incrementar la plantilla de la Policía Local en este nuevo periodo?

- Tenemos cuatro plazas de Policía Local que se aprobaron con el presupuesto al final de la legislatura. Quedan unos días para que entre en vigor. Siempre que me lo permita la tasa de reposición voy a seguir apostando por cubrir todas las plazas posibles para reforzar la seguridad del municipio.