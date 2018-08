La primera Casa Global Gift del mundo abrirá en el último trimestre tras una inversión de 1,1 millones La Casa Global Gift abrirá en un inmueble municipal conocido como Casa La Panocha. :: sur La fundación que preside María Bravo es la responsable del centro en el que recibirán terapia gratuita 300 usuarios, la gran mayoría menores NIEVES CASTRO MARBELLA. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:16

La obra de construcción de la primera Casa Global Gift del mundo, donde recibirán terapias gratuitas personas con discapacidad o enfermedades raras de la Costa del Sol, avanza a toda máquina. Los obreros trabajan ya en la reconstrucción estética del centro que podrá abrir sus puertas, si no se producen contratiempos de última hora, en el último trimestre del año tras una inversión inicial de 1.100.000 euros. Bajo el paraguas de la Fundación Global Gift, las instalaciones ubicadas en plena Milla de Oro, en Marbella, darán asistencia gratuita a través de terapias a 300 usuarios, el 90 por ciento, menores procedentes de cinco asociaciones que no disponen de sede en la actualidad.

En concreto, este centro multifuncional dará asistencia a los usuarios de las asociaciones Adahimar (hiperactividad y/o retraso madurativo); Bubbles and Dreams (enfermedades raras); Cadi (parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, espina bífida, discapacidad intelectual, retraso madurativo, huesos de cristal); Adisol (diabetes); y Fibrosis Quística. La presidenta de la Fundación Global Gift, María Bravo, confirmó a SUR que el centro no es solamente para estas cinco asociaciones, sino que estará permanentemente abierto «para quien lo necesite, ya sea una asociación o persona que precise de terapias y no pueda costeárselas».

El catálogo de terapias con el que arranca el centro es básico y se irá ampliando según las necesidades que vayan surgiendo. Fisioterapia, terapia de integración sensorial, hidroterapia, logopedia, terapia psicológica, terapia de cocina y entrenamiento cognitivo forman parte del listado inicial que ofrecerá el centro a través de distintos terapeutas. Las instalaciones estarán dotadas, además, de una sala multiusos para actividades guiadas por profesionales (manualidades, juegos didácticos, talleres de lectura, musicoterapia), una unidad de fibrosis quística, un huerto y parques donde monitores de ocio y tiempo libre guiarán a los usuarios.

La fundación gestionará el centro que se ubica en un inmueble municipal cedido por 30 años Fortunas anónimas han colaborado con la rehabilitación y dotación de la casa Cadi, Adisol, Fibrosis Quística, Bubbles and Dreams y Adahimar estrenarán el espacio

Precisamente, el capítulo de personal será uno de los más gravosos pues, según la presidenta de la fundación, aunque habrá voluntarios, «existe una lista bastante extensa de profesionales» que trabajarán en la casa con un contrato, por lo que el mantenimiento mensual del centro, incluidos los salarios, será otro de los retos a resolver. «Llevamos cuatro años reuniendo dinero para la puesta en marcha de la Casa Global Gift, desde que el Ayuntamiento nos confirmó la cesión del inmueble, gracias a las galas que hacemos por el mundo entero. Ahora seguiremos haciéndolo para el mantenimiento del centro, aunque mi propósito es que la comunidad se involucre», explica Bravo, quien hace un llamamiento para que empresas de la zona se conviertan en socios de honor y colaboren eventualmente.

Casa La Panocha

El centro abrirá en un inmueble municipal conocido como Casa La Panocha, ubicado en la zona de Huerta La Panocha, en el partido de Guadalpín, en la carretera de La Virginia, cuyo valor según un informe del área de Patrimonio, es de 1.750.000 euros. El Ayuntamiento dio verde el año pasado a la cesión demanial gratuita del espacio a la Fundación Global Gift por 30 años. La hacienda, que estaba abandonada, se entregó en bruto a la fundación que está liderando y sufragando hasta el último céntimo de la reforma de la casa que había sido saqueada para llevarse desde el cobre hasta los lavabos.

Para la rehabilitación y dotación del inmueble -sobre todo para la compra de maquinaria pionera en España, avalada por los resultados que está obteniendo en otros países-, se ha contado con la colaboración económica de fortunas anónimas.