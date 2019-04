Un pregón de Semana Santa cargado de poesía y toques filosóficos Un momento del pregón. / Josele-Lanza Manuel Lavigne Labernia anunció la Semana de Pasión en un concurrido manifiesto desde la iglesia de Santa María de la Encarnación FRANCISCO MOYANO Marbella Domingo, 7 abril 2019, 16:08

La Semana Santa de Marbella fue anunciada en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación por Manuel Lavigne Labernia, bombero de profesión y ex hermano mayor de la Cofradía de la Virgen de la Soledad, de la que su padre fue hermano mayor durante 52 años, ocupando en la actualidad ese cargo Isabel Mata, esposa del pregonero. Lavigne Labernia participó en la misión solidaria del cuerpo de bombero en la isla de Lesbos, siendo reconocido con la medalla de la ciudad.

El pregón, innovador y apartado de convencionalismos, se inició con un preámbulo filosófico con alusiones a «Dios ha muerto», de Friedrich Nietzshe, y «homo homini lupus» («el hombre es un lobo para el hombre») popularizado en el siglo XVII por Thomas Hobbe. Hizo un contraste entre el pensamiento ateo de los nihilistas y el pensamiento cristiano basado en la Bienaventuranzas. Ofreció a los asistentes una propuesta: «planteo vivir una Semana Santa tomando conciencia del Mensaje de Jesús y recordando el motivo de su sacrificio así como el sufrimiento de su Madre. Propongo soltar la mochila del mal, la envidia, la avaricia, la ira y la soberbia». Pregón dedicado a todas las madres, especialmente a las que han pasado por la pérdida de un hijo.

Dio un enfoque literario, en forma de cuento, que una madre narra a sus hijos, transcurriendo la trama en la Semana Santa de Marbella, con el protagonismo de un invitado «vestido simple, con barba, pelo largo, sandalias y sorprendente sonrisa». En el transcurso de la disertación queda claro que ese personaje es Jesús.

Realizó un itinerario por los diferentes días de la semana y ámbitos cofrades de las distintas hermandades, pero apartándose de datos, anécdotas o vivencias personales. Comenzó con el Domingo de Ramos, visitando la capilla de San Juan de Dios y La Pollinica: «la paz habita en el inocente, florece joven. La fe de un niño es simple, no es inquieta y crece tranquila».

El pregonero, hoy, justo antes de tomar la palabra, en la mesa de autoridades. / Josele-Lanza

El lunes, la madre, los hijos y el invitado del cuento, visitan el Barrio Alto y se encuentran con sus vecinos y Cristo Atado a la Columna y la Virgen Blanca. «Cada paso de hombre de trono, cada golpe de tambor es un brazo alzado precedido de azote. A lo lejos viene la madre vestida de blanco».

El martes visitan la casa de María, Marta y Lázaro, en una exaltación de la amistad: «hoy preso, prisionero de tu amor. Salgo a proclamar tu elección. De blanco casto y puro vestido, a paso de martillo, caminan Cautivo y Encarnación».

Miércoles Santo: «cuando pasa el de Nazaret de morado, los niños preguntan ¿qué lleva en la espalda? La madre dice, es la cruz de los cristianos».

El jueves hacen el recorrido acompañados de Juan: «no hay Caridad sin Calvario, ni martillo sin clavos, no hay madera sin palos, ni cruz sin cristianos. Hoy no, hoy no hay luna, hoy en la cruz te han matado».

El Viernes Santo «a toque de oración, el Yacente escoltado camina al encuentro; su Madre lo espera vestido de negro, Virgen de la Soledad, cinco lágrimas de cristal que brillan como cinco luceros».

El Domingo de Resurrección la Victoria: «Resurrección es la liberación del dolor y la enfermedad. Cuando nos damos la paz, Jesús nos abraza con pelo largo, barba y sandalias».

Manuel Lavigne se dejó llevar por la poesía y el sentimiento, dando las gracias a todos los Titulares y a sus hijos, especialmente a Aarón, fallecido con quince años de edad.

Durante toda la disertación estuvo acompañado por el piano de Dolores Benito y el violín de Mauricio Gómez. El acto contó con la introducción del encargado de protocolo de la Agrupación, Pedro Narváez. Fue presentado por José López Solórzano, arcipreste de Marbella y Estepona y Consiliario de la Agrupación. Asistieron la alcaldesa, Ángeles Muñoz, miembros de la Corporación, hermanos mayores de las cofradías, el presidente de la Agrupación, Francisco Gil Aragón, miembros de bomberos y cuerpos de seguridad y un numeroso público.

La exposición de Lavigne fue de una extremada intensidad emotiva que llevó al pregonero a llorar en varias ocasiones, arropado por contundentes aplausos del masivo público asistente. Al finalizar la disertación, los horquilleros de la Soledad le testimoniaron su reconocimiento y le entregaron una horquilla.