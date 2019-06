-El polígono industrial está a medio desarrollar.

-Está pendiente la subestación eléctrica, que está frenando el desarrollo no sólo del polígono sino también de los desarrollos urbanísticos. Hay que potenciarlo, porque uno visita el polígono de San Pedro y ve que tiene infraestructuras. Si algo tiene San Pedro son empresas locales de importancia. Pero yo creo que hay que apostar por un San Pedro para todos.

-¿A qué se refiere?

-A que San Pedro está carente de todo tipo de equipamientos. Educativos, sociales, culturales, recreativos, de ocio para los jóvenes.

-¿Qué hay que hacer con todo eso?

-El primer problema que me he encontrado, por no decir el principal, es el estado de los centros educativos. En el colegio Miguel Hernández hay un pabellón que está cerrado por peligro. Hay que hacer inversiones importantes en instalaciones eléctricas, en pabellones... No se puede tener a los alumnos así. Existe la posibilidad de conveniar, igual que pasa con la estabilización de las playas. Si es necesario usar fondos municipales, se hará. Hay que hacer una ciudad sostenible y amable.

-¿Qué hay que hacer en el área cultural?

-Yo estos años eché de menos actividades medioambientales. Hay que hacer una programación cultural que dé respuesta a todas las necesidades. Tenemos restos arqueológicos muy importantes. Nuestra intención es hacer un centro de interpretación de la basílica paleocristiana de Vega del Mar y también recuperar las bóvedas romanas de Guadalmina. Hay que apostar por acciones formativas y gobernar para todos. La política de la imposición dejó paso al diálogo y los consensos.

-¿Y en el turismo?

-San Pedro podrá apostar por un turismo de sol y playa cuando tengamos las playas, porque ahora mismo dejan mucho que desear. Hay que apostar por el turismo gastronómico, por el cultural, por el turismo deportivo.