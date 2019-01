Podemos reclama que se cumplan las mociones aprobadas en pleno Victoria Mendiola dice que las sesiones se convierten en una «farándula» si no se ejecutan los compromisos adquiridos CH. MÁRQUEZ MARBELLA. Miércoles, 23 enero 2019, 00:08

Podemos ha presentado una moción al pleno ordinario de enero reclamando el cumplimiento de las mociones aprobadas a lo largo de la legislatura y su publicación en la web del Ayuntamiento. La formación morada denuncia que el compromiso de acuerdo recogido en dichas mociones «no se hace efectivo o queda diluido en actuaciones dispersas que desvirtúan el sentido de la moción originalmente aprobada».

La concejala Victoria Mendiola afirma que no se están cumpliendo los acuerdos contenidos en las mociones, «lo que convierte al pleno en una farándula en la que se falta el respeto a toda la ciudadanía». La edil recuerda que hay una «larga lista» de propuestas aprobadas por unanimidad por todos los partidos políticos pero que no se cumplen, «lo que contribuye al cada vez mayor descrédito de la política y nuestras instituciones, puesto que los vecinos perciben que los acuerdos aprobados para resolver sus necesidades se quedan en agua de borrajas, bien por oportunismo político o simple propaganda».

Como ejemplo, Mendiola cita la moción aprobada en abril de 2016 para iniciar un estudio para remunicipalizar el servicio de agua por parte del Ayuntamiento, así como para fiscalizar los servicios contratados con Hidralia. Según la edil, a fecha de hoy no se ha iniciado dicho estudio por parte de los servicios jurídicos municipales, «privando a la ciudadanía de su derecho a saber si, al igual que en otros muchos ayuntamientos, también se pueda hacer realidad en el nuestro».

Ayudas al alquiler

Otra de las mociones que fueron aprobadas por unanimidad, pero que no se ha puesto en marcha, según Podemos, es la relativa a impulsar ayudas para las personas que no pueden pagar el alquiler. No sólo afectaba a familias en riesgo de exclusión, sino también a aquellas personas que teniendo un sueldo, no puedan afrontar este gasto.

A Mendiola no le consta que se estén ofreciendo estas ayudas ya que han sido varias las personas que les han trasladado la falta de información y ofrecimiento por parte de los Servicios Sociales.

Podemos recalca que ni los grupos políticos, ni la ciudadanía son informados de las actuaciones llevadas a cabo, ni de las dotaciones presupuestarias, ni de los plazos previstos para la ejecución de estas mociones. Por lo que exige que dicha información esté disponible en la web municipal de forma transparente.