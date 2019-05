Pablo Pineda advierte de los prejuicios en la sociedad y de la importancia de la integración social Pabo Pineda, en el centro de la imagen junto a personalidades de la ciudad de Marbella El actor malagueño explicó en la V Edición de Empresas Socialmente Responsables ciertos aspectos en relación con la gente con diversidad funcional desde su propia experiencia CAMILO LÓPEZ VEGA Jueves, 16 mayo 2019, 13:38

El actor malagueño con Síndrome de Down, Pablo Pineda, habló este jueves sobre la integración de las personas con discapacidad funcional, el problema de los prejuicios en nuestra sociedad y de las distintas etapas de su vida y de cómo ha tenido que ir adaptándose a las circunstancias en su día a día. Esta conferencia, que protagonizó la V Edición de Empresas Socialmente Responsables, tuvo como misión concienciar a la ciudadanía de la importancia de que personas con ciertas limitaciones puedan tener un hueco en el mundo laboral.

Pablo Pineda, actor malagueño con Síndrome de Down y con el reconocimiento de ser la primera persona de Europa con esta característica en sacarse una carrera universitaria, ofreció una charla a los allegados donde habló de temas tan importantes como la integración social, el problema de los prejuicios y de cómo ha ido evolucionando como persona a lo largo de su vida con esta limitación.

En su charla titulada 'Diversidad sin etiquetas', Pineda puso sobre la mesa la importancia de no juzgar a las personas por su aspecto físico, acompañado de una proyección audiovisual que seguía la línea del exponente malagueño. «Estamos aquí para corregir estos prejuicios y cambiar nuestra mente, ¿por qué no quitamos tantas etiquetas y sellos de las personas? Hay que conocerlas y no ponerles calificativos», reconoció.

Pablo Pineda, además de actor, es licenciado en magisterio y un conferenciante conocido a nivel nacional, además de su gran trabajo desde 2003 con la fundación Adecco, que tiene como fin fundamental la inserción en el mercado laboral de aquellas personas que por diversas circunstancias se encuentran en riesgo de exclusión social. Además, el exponente tiene entre otros logros haber conseguido una Concha de Plata al mejor actor en el festival de cine se San Sebastián por su interpretación en la película 'Yo, también'.

Asimismo, Pineda habló de la importancia de sus referentes paternos tanto en su carrera profesional como actor y maestro como personal, donde reconoce que «confiaron en mí desde el minuto cero y eso me ayudó a ser quien soy a día de hoy». Además, aseguró que hay que «pisar el acelerador» en las distintas iniciativas para integrar a las personas con diversidad funcional al mundo laboral para que puedan tener un futuro idóneo cuanto antes.

Sin embargo, el malagueño reconoció las distintas dificultades que ha tenido a lo largo de su vida debido a su discapacidad. «He tenido que superar distintas barreras todos los años de mi vida: no me querían para trabajar en lo que me gustaba (educación); en el instituto y en la universidad la gente me veia 'raro'; no tenía amigos durante esta época, pero lo sobrellevé y aquí estoy», sostuvo.

El gran cambio en la vida de Pablo llegó con el rodaje en 2010 de la película 'Yo. también', en la que interpretó el papel de un licenciado universitario con Síndrome de Down y con el que ganó la Concha de Plata al mejor actor. A pesar del logro, Pineda reconoce «no ser actor» y que fue una sorpresa conseguir el premio frente a otros reconocidos actores de índole nacional.

Estas jornadas de concienciación llamadas 'Talento, Diversidad e Inclusión: Mirando de frente a las perosnas» también contaron con la presencia de Juan José González, presidente de CIT Marbella; Mercedes Mengíbar, directora de Zona Vithas Costa del Sol; Carlos Corral, Gerente de Concesiones Hidralia-Marbella; Cristobal Garre, delegado de Fomento Económico y Pymes y Empleo del Ayuntamiento; y de Ángel López, técnico de organizaciónn y Recursos Humanos de Hidralia. Estas personsalidades reconocieron la gran labor de Pablo Pineda con la gente con diversidad funcional y agradecieron su asistencia para ofrecer esta emotiva conferencia.