Pablo Morterero: «Confiamos en que no se toquen los derechos del colectivo» Pablo Morterero, durante la entrevista. / A.Paz El activista LGTBI ofreció una ponencia en los cursos de la UMA sobre su trabajo con mayores del colectivo, el sector con más desafíos ANDREA JIMÉNEZ Marbella Domingo, 7 julio 2019, 00:06

La asociación Adriano Antinoo trabaja los derechos del colectivo LGTBI en Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga, con más de 50 municipios 'orgullosos', entre los que se encuentra Marbella. El presidente de esta asociación, Pablo Morterero, presentó en los cursos de la UMA un proyecto destinado a los mayores del colectivo, en el que participan personas LGTBI de más de 65 años, profesionales y activistas, con el objetivo de impulsar acciones para mejorar su calidad de vida y sus necesidades.

–¿Qué características comunes han encontrado en los mayores del colectivo?

–La discriminación social del pasado ha hecho que la mayoría de las personas homosexuales estén casadas en relaciones heterosexuales. Hay muchos mayores de 65 años que viven en el 'armario', que tienen pareja, hijos y nietos, y ya no les merece la pena salir. La cara visible son las personas que se han visibilizado como gays o transexuales, pero solo es una pequeña parte de lo que hay. En muchos casos son personas que no completaron sus estudios, que fueron abandonados por su familia y tuvieron que dedicarse al espectáculo y a la prostitución, y ahora tienen pensiones muy bajas si son contributivas o ni siquiera lo son.

–¿Qué diferencia hay con respecto a las nuevas generaciones?

–Es una diferencia muy importante. Hay que tener en cuenta que estas personas crecieron con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que castigaba el hecho homosexual: simplemente la sola sospecha era suficiente para ser detenido. La presión social era muy grande, y por eso han disimulado durante tantos años. Los jóvenes no viven esta realidad, es que ni siquiera se la plantean. Ha habido un enorme avance en derechos LGTBI en las últimas décadas.

–¿Hay que seguir luchando por esos derechos hoy en día?

–Siempre es tiempo de luchar por los derechos sociales. Se ha avanzado enormemente, son infinitamente mejores, aunque esto no significa que estén exentos de problemas. Sigue habiendo discriminación, 'moving', suicidios y 'bullying' en los colegios.

–¿Ha cambiado el pensamiento de la sociedad con discursos como el de Vox?

–La sociedad española no ha cambiado, pero este discurso ha empoderado a los homófobos, que no se atrevían a verbalizar sus pensamientos porque sabían que tenían el rechazo social. Vox debe asumir que sus argumentos no son neutrales. Tienen libertad de expresión, pero no tienen la libertad de extender el discurso de odio, y lo están haciendo.

–¿Se han visto resentidos los derechos del colectivo en los últimos tiempos con este tipo de discursos?

–Hoy por hoy no ha supuesto una involución legal, aunque Vox tiene capacidad para condicionar las políticas de Andalucía. Confiamos en que no se toquen, pero no es tanto en los derechos legales si no en la propia cotidianidad. Hoy pueden tener más miedo que hace dos años para mostrarse visibles en su entorno cotidiano. Hemos visto cómo están aumentando los ataques y las agresiones a personas LGTBI, con varios casos muy sonados.

–¿Qué proyectos tienen en mente para los mayores LGTBI?

–Queremos crear centros de mayores amables con las personas LGTBI, ya que se resisten a entrar porque temen ser discriminados. La Junta nos ha confirmado la intención de que la igualdad en la diversidad sexual sea materia de inspección dentro de los centros, con formación específica para los propios trabajadores. Además, en septiembre comenzaremos una experiencia piloto en Sevilla, con un club de mayores gays. El objetivo es crear un espacio en el que los hombres mayores del colectivo se puedan relacionar con personas de edad similar, ya que hemos comprobado que las mujeres lesbianas tienen una red familiar mucho mayor que los hombres, incluso viviendo solas.