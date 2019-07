La Ordenanza de Convivencia de Marbella se salda con más de medio millar de denuncias Presentación de la campaña / Charo Márquez También se han registrado más de un millar de apercibimientos de esta normativa que contempla sanciones desde los 300 a los 3.000 euros CHARO MÁRQUEZ Marbella Jueves, 1 agosto 2019, 00:37

La nueva Ordenanza de Convivencia, que entró en vigor el pasado mes de junio, pero que se viene aplicando de forma preventiva desde principios de año, está dando resultados positivos para la imagen de la ciudad y para la coexistencia en los espacios públicos. Desde enero, su aplicación ha generado más de 600 denuncias y más de un millar de apercibimientos.

La mayoría de las denuncias (478) están relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública, los conocidos como botellones, y también con el consumo de drogas. Le siguen las denuncias por abandono de enseres en la vía pública (101). Los casos de mendicidad han sido 41 y tras ellos la venta ambulante y la generación de ruidos han provocado el mayor número de denuncias.

Caminar desnudo total o parcialmente, no llevar camiseta o ir en bañador o bikini por la calle, apuntaba como una de las conductas que iban a generar más denuncias. Pero no ha sido así. No se ha registrado ni una sola.

El concejal de Vía Pública, Félix Romero, ha señalado que la ordenanza se basa en el sentido común y se permite ir con el torso desnudo en zonas cercanas a la playa, relacionadas con el baño o en el paseo marítimo. «No es apropiado en el casco histórico, en la plaza de Los Naranjos; en lugares que nada tienen que ver con la playa, pero es una cuestión de lógica», ha indicado. El simple apercibimiento o llamada de atención de los agentes a los potenciales infractores ha sido suficiente para que desistieran de su actitud.

La ordenanza contempla sanciones desde los 300 euros, las leves, hasta los 3.000, las muy graves. Aunque la normativa incluye una disposición para poder sustituir la sanción económica por trabajos comunitarios. Romero ha recalcado que esta ordenanza «no tiene un objetivo recaudador, sino educador».

El jefe de la Policía Local, Javier Martín, ha comentado que, «sin ser triunfalistas», el verano se está desarrollando «con normalidad y sin muchos incidentes». Martín ha detallado que, en materia de prostitución, la ordenanza aporta un enfoque «social» a este problema, más que sancionador. Así cuando se observa que una persona está ejerciendo esta actividad en la vía pública se le ofrecen servicios sociales y asistenciales por si quiere emplearlos. A los que demandan el servicio también se les puede sancionar.

La normativa recoge 12 capítulos en el que se describen las diferentes actuaciones a regular ante situaciones como las ya señaladas y además atentados contra la dignidad de las personas, la degradación visual del casco urbano (grafitis, pintadas o cartelería irregular), las apuestas y usos inadecuados de los juegos en el espacio público, el uso de patinetes, realizar necesidades fisiológicas en la calle o los actos vandálicos. En definitiva, evitar el uso de la vía pública de una forma incívica y garantizar la convivencia.