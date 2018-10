La oposición vota en contra y reclama dotación para Bomberos

La oposición votó ayer en contra de los presupuestos municipales de 2019 y coincidió no sólo a la hora de reclamar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) sino también en pedir mayor dotación para el Consorcio de Bomberos. Estos funcionarios vienen denunciando falta de medios materiales y humanos. El alcalde anunció que la reunión prevista entre Ayuntamiento y Consorcio se había desconvocado, pero que trasladarán la petición.

Otro punto en común en la oposición fue la crítica a la privatización de servicios municipales. La portavoz socialista, Manuela Benítez, llamó la atención de que el equipo de gobierno no contabilice en la plantilla de personal a los 372 trabajadores de las empresas concesionarias. También denunció que el presupuesto contemple 684.000 euros de nóminas de trabajadores despedidos del ERE y del servicio de Ayuda a Domicilio que están cobrando sin ir a trabajar; la escasez de 60.000 euros para el mantenimiento de colegios y guarderías y la subida de un 10 por ciento de las tasas municipales.

Valentín Berrocal, de IU, argumentó su voto en contra a las cuentas por tratarse de unos presupuestos «que no diversifican la economía del municipio» y no incluyen plan municipal de la vivienda. Pidió además un control de las subvenciones «basándose en criterios objetivos y que no sean nominales».

La concejala no adscrita Rosario Luque exigió una auditoria de la deuda municipal, reclamó la reforma del paseo marítimo y la reincorporación de los trabajadores despedidos.