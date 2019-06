El nuevo reto de Puerto Banús: armonizar su arquitectura a través de un manual de estilo Todos los locales del puerto deberán reformar sus espacios para adaptarse al nuevo estilo. / Josele Las marcas tendrán que adaptar sus locales a la nueva normativa, que busca potenciar el concepto de 'pueblo andaluz marinero' ANDREA JIMÉNEZ Marbella Lunes, 17 junio 2019, 19:53

Un fue el concepto por el que José Banús apostó en la Marbella incipiente de los años 60. Hoy, casi medio siglo después de su inauguración, Puerto Banús es conocido en el mundo entero por su amplia oferta en el sector del lujo, con zonas comerciales y de ocio, en un enclave que genera más de 1.800 millones de euros anuales en transacciones comerciales. Con el objetivo de mantener la esencia de 'pueblo mediterráneo', la dirección del puerto ha creado un 'manual de estilo', para conseguir armonizar la arquitectura y el diseño original de la zona más icónica de Marbella.

Numerosas firmas nacionales e internacionales han desembarcado en Puerto Banús a lo largo de toda su historia, junto con restaurantes de todo tipo. Actualmente, son más de 70 las marcas de lujo que cuentan con su tienda en este exclusivo espacio, por el que se llega a pagar hasta 60.000 euros de alquiler mensual. Todos estos locales –incluidas las sucursales bancarias, que ya se encuentran trabajando en el nuevo diseño– tendrán que seguir las normas de estilo indicadas en el manual de marca, que se espera implantar definitivamente entre otoño de 2019 y la primavera de 2020.

El manual, al que ha tenido acceso este periódico, recoge una nueva normativa fiel al que pasa por respetar las. También se potenciarán los materiales y el diseño clásico y marinero, junto con la presencia de adornos florales y la homogeneización de los toldos y pavimentos en tonos cremas y grises.

Estas directrices serán de «obligado cumplimento» para todos los espacios, pero aseguran que la dirección del puerto será flexible con los locales que requieran mayor inversión, especialmente en aspectos arquitectónicos, siempre que el resultado final respete la imagen general fijada.

La idea de este documento es estructurar las normas estéticas y de uso de todo el recinto portuario, especialmente en la actividad comercial. Entre los pasos a aplicar se incluye el tratamiento de las fachadas, la publicidad e identificación de los establecimientos y sus actividades y la implantación de diferentes modelos de terrazas según el tipo de espacio.

Este proyecto se enmarca dentro de las actuaciones acometidas por la nueva dirección de Puerto Banús, en su apuesta por mantener la esencia original del mismo. En 2017, tras la muerte de Alberto Vidella –hasta entonces presidente del puerto y a su vez sobrino de –, la concesionaria materializó su intención de «profesionalizar la gestión» incorporando como consejero delegado a .

Tipologías

Dentro del conjunto de locales, se distinguen varias tipologías, dependiendo de la actividad comercial a desarrollar. En este manual se diferencia entre tres. La primera corresponde a los locales en límite de edificio, es decir, aquellos situados en la planta baja o primera de un bloque. Su fachada coincide con la alineación de la fachada principal, por lo que la idea es recuperar la original, tanto en materiales como en composición de huecos.

El local en soportal de edificio es el segundo tipo. La fachada coincide con la original del mismo, retranqueado respecto a una línea externa de pórticos o a la alineación superior del edificio. En este caso, se busca homogeneizar los huecos y la rotulación.

Dentro de la tercera tipología (correspondiente a las terrazas) se hacen a su vez varias distinciones, según el Proyecto de Ordenación de espacios libres y Regularización de terrazas en la zona de servicio del Puerto José Banús. El primero de ellos, conocido como TDA, incluye a las terrazas en las que no existe cerramiento ni estructura para ello, por tanto solo se autoriza el uso de sombrillas y toldos o lonas sin soporte vertical.

El TCA, segundo tipo, admite estructuras semirrígidas en el techo o construcciones ligeras y pérgolas, cubiertas a dos, tres y cuatro caras, con elementos móviles. Por último, las terrazas TCC poseen cerramientos de obra totales o parciales, siempre que la fachada no sea opaca.

Todas estas tipologías de locales y terrazas deben acometer ciertas actuaciones para armonizar el enclave portuario. Uno de los puntos principales (fachada y pavimentos exteriores) incluye numerosos cambios a implementar.

En el caso de los materiales, se usarán aquellos «de primera calidad y durabilidad», según explica el manual, que recomienda acabados artesanales en la fachada, siempre con el color blanco predominante. Solo se admitirán excepciones en la zona del muelle, donde se podrá usar piedra natural en color claro, sin betas, y microcemento blanco o de tonos neutros, siempre con la previa aprobación de la dirección del Puerto.

Por otra parte, en el pavimento exterior se podrá usar piedra natural, microcemento y material cerámico antideslizante y continuo. Quedan fuera del nuevo diseño materiales como maderas en bruto, piedras oscuras, imitaciones de ladrillo o piedra, colores fluorescentes, papel, tela, plásticos, mamposterías y alicatados o metales como el latón, bronce o cobre, entre otros, denominados como 'no autorizados' en esta guía de estilo.

En cuanto a la composición de la fachada, se propone la recuperación de los huecos de acuerdo con los planos originales del inmueble, a rasgos generales. Si dichos planos no existen, los huecos de fachada se ordenarán para asemejarse al alzado original. Asimismo, la fachada de terrazas TCC (con cerramientos) deberá ser de vidrio.

Los colores también juegan una parte importante dentro de este nuevo diseño. El blanco seguirá siendo el tono principal de las pinturas y los acabados. En el caso de materiales distintos a la pintura (como piedras o microcemento), se deberán usar . Los pavimentos serán de colores neutros como grises y ocres, evitando el 'efecto damero' o la mezcla de texturas. En ambas partes quedan totalmente excluidos los colores vivos o estridentes. Los balcones también deberán mantener su estructura original.

La fachada sigue cobrando gran relevancia a lo largo de las páginas del manual. Será obligatorio retirar canalones, bajantes de pluviales, antenas y máquinas de aire a la vista. Todos estos elementos deberán ir en zonas ocultas, no visibles desde la vía pública. Asimismo, no se permitirá la instalación de tejas o elementos decorativos sobre las marquesinas y no se admitirán figuras con folletos o menús como reclamo publicitario en las terrazas.

Escaparates

Los escaparates juegan un papel importante dentro del diseño de una tienda. En este caso, estará protegido por un vidrio de seguridad como mínimo de 6+6 mm, en el que solo se admitirán letras grafiadas con el nombre de la marca, en una sola línea, con colores neutros y una altura máxima de 12 cm.

Los toldos también serán un elemento muy característico de la nueva estética. Irán colocados dentro del hueco de la fachada, y serán rectos, con lonas naturales o acrílicas, en tonos blanco o crema. No estará permitido en ningún caso estampados, dibujos o franjas de colores. Se permitirá anunciar el nombre de la marca en el faldón de los mismos, en negro o en el color corporativo de la firma (previa autorización de la dirección del puerto).

En cuanto a las terrazas, no se permitirá la instalación de máquinas expendedoras automáticas, recreativas, billares o futbolines, y deberán tener el nivel de iluminación estipulado en el manual.

Asimismo, el mobiliario de las mismas debe estar dotado con protecciones acústicas eficaces, con el fin de minimizar las molestias por ruido. En este sentido, tampoco se permitirá la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora, ni las actuaciones en directo.